/Katihar News: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों ने राजधानी ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की, RPF को करना पड़ा लाठीचार्ज

Katihar Railway Station Lathicharge: बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्‍टेबल भर्ती में दूसरे चरण की परीक्षा 17 जून को संपन्न हो गई. पहले चरण की परीक्षा के दौरान पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बड़ा बवाल हो गया था. जिसके बाद रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था. इसके बावजूद कई स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भीड़ के आगे सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं. इसी कड़ी में कटिहार रेलवे स्टेशन पर RPF-GPRF के साथ परीक्षार्थियों की भिड़ंत हो गई. यहां परीक्षार्थियों ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की. पहले रेलवे पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब परीक्षार्थी नहीं माने तो लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके कारण काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसा माहौल बना रहा, जिससे आम रेल यात्रियों में भी दहशत फैल गई.