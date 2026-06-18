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Katihar News: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों ने राजधानी ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की, RPF को करना पड़ा लाठीचार्ज

Katihar Railway Station Lathicharge: बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्‍टेबल भर्ती परीक्षा समाप्त होने के बाद कटिहार रेलवे स्टेशन पर भारी बवाल हो गया. यहां परीक्षार्थियों ने जबरन राजधानी ट्रेन में घुसने की, जिसके कारण रेलवे पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. हालांकि, बाद में स्थिति काबू में आ गई.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 18, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 07:32 AM IST
Katihar News: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों ने राजधानी ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की, RPF को करना पड़ा लाठीचार्ज
Image Credit: कटिहार रेलवे स्टेशन में अभ्यर्थियों की भीड़

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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