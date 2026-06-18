/Katihar News: बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के परीक्षार्थियों ने राजधानी ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की, RPF को करना पड़ा लाठीचार्ज

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Katihar Railway Station Lathicharge: बिहार पुलिस मद्य निषेध कांस्टेबल भर्ती में दूसरे चरण की परीक्षा 17 जून को संपन्न हो गई. पहले चरण की परीक्षा के दौरान पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर बड़ा बवाल हो गया था. जिसके बाद रेलवे ने परीक्षार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 10 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया था. इसके बावजूद कई स्टेशनों पर अभ्यर्थियों की भीड़ के आगे सारी व्यवस्थाएं चरमरा गईं. इसी कड़ी में कटिहार रेलवे स्टेशन पर RPF-GPRF के साथ परीक्षार्थियों की भिड़ंत हो गई. यहां परीक्षार्थियों ने राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में जबरन घुसने की कोशिश की. पहले रेलवे पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन जब परीक्षार्थी नहीं माने तो लाठीचार्ज करना पड़ा. इसके कारण काफी देर तक प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसा माहौल बना रहा, जिससे आम रेल यात्रियों में भी दहशत फैल गई.
जानकारी के मुताबिक, परीक्षा समाप्त होने के बाद वापस अपने-अपने घर लौट रहे हजारों परीक्षार्थियों की भीड़ प्लेटफॉर्म नंबर-1 पर उमड़ पड़ी. इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस के पहुंचते ही बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ट्रेन में चढ़ गए. रेल पुलिस ने राजधानी में यात्रा की अनुमति नहीं होने का हवाला देते हुए सभी परीक्षार्थियों को ट्रेन से नीचे उतार दिया. इससे गुस्साए छात्र-छात्राओं ने विरोध शुरू कर दिया. कुछ अभ्यर्थी इंजन की ओर बढ़ने लगे, जबकि पुलिस लगातार माइकिंग कर उन्हें समझाने की कोशिश करती रही. जब भीड़ काबू से बाहर होने लगी तो रेल पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठियां चटकाईं, जिससे स्टेशन पर अफरा-तफरी मच गई.
हंगामे के दौरान एक महिला परीक्षार्थी और रेल पुलिस के बीच जमकर बहस हुई. महिला पुलिसकर्मियों ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया. वहीं, भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. मौके पर पहुंचे रेल डीएसपी एके अकेला ने कहा कि परीक्षा के कारण कटिहार, अररिया और किशनगंज से बड़ी संख्या में छात्र पहुंचे थे, जिससे भीड़ बढ़ गई. उन्होंने बताया कि अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की गई है. करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद स्थिति सामान्य हुई और राजधानी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर रवाना हो गई.
रिपोर्ट- रंजन कुमार