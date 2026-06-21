प्रत्यक्षदर्शी घायलों के अनुसार, महानंदा में नेपाल का पानी छोड़े जाने के बाद आई पानी के तेज बहाव में वे सभी स्थानीय ग्रामीणों और अन्य गांव के लोग देर शाम मछली मार कर लौट रहे थे. इसी बीच मौसम खराब हो गया और जब तक लोग संभाल पाते, तब तक मेघ गर्जन और ठनका गिरना शुरू हो गया. जिसके कारण नदी में मछली मारकर लौट रहे लोग ठनका से प्रभावित हुए. इसमें एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई. दूसरी ओर, अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए एक वृक्ष के नीचे छिपे हुए थे कि इसी बीच ठनका का कई बार झटका लगा और वे सभी घायल हो गए और अचेतावस्था में आ गए. देर रात जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण भी संभल-संभलकर घटनास्थल पर पहुंचे और सभी का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया और मृतक को घर लाया.