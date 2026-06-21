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कटिहार में शनिवार देर रात आकाशीय बिजली का कहर, एक की मौत और 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल

कटिहार जिले के आजमनगर प्रखंड के कनहरिया गांव के पास शनिवार देर रात वज्रपात होने से एक बड़ा हादसा हो गया. महानंदा नदी में मछली मारकर लौट रहे ग्रामीणों पर आकाशीय बिजली गिरने से 35 वर्षीय मोहम्मद साबिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पेड़ के नीचे छिपे 10 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

Edited By:Saurabh Jha
Published: Jun 21, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:49 PM IST
कटिहार में शनिवार देर रात आकाशीय बिजली का कहर, एक की मौत और 10 लोग हुए गंभीर रूप से घायल
Image Credit: कटिहार में शनिवार देर रात आकाशीय बिजली का कहर

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Saurabh Jha

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सौरभ झा बिहार के रहने वाले हैं और अभी ज़ी न्यूज़ में कंटेंट राइटर के तौर पर काम करते हैं.

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