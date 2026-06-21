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कटिहार जिला में शनिवार देर रात हुआ वज्रपात, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए. कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड मुख्यालय के समीप कनहरिया गांव में शनिवार की देर रात ठनका गिरने से मछली मार रहे ग्रामीणों में 35 वर्षीय युवक मोहम्मद साबिर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हो गये. मृतक साबिर आजमनगर प्रखंड के ही बैरिया चांदपुर का रहने वाला था. ठनका तेज होने के कारण और मेघ के गर्जन में घटना की जानकारी दूर-दूर तक नहीं हो सकी. गांव के सैकड़ों लोग मछली मार कर वापस महानंदा नदी के तट पर लौट रहे थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया.
प्रत्यक्षदर्शी घायलों के अनुसार, महानंदा में नेपाल का पानी छोड़े जाने के बाद आई पानी के तेज बहाव में वे सभी स्थानीय ग्रामीणों और अन्य गांव के लोग देर शाम मछली मार कर लौट रहे थे. इसी बीच मौसम खराब हो गया और जब तक लोग संभाल पाते, तब तक मेघ गर्जन और ठनका गिरना शुरू हो गया. जिसके कारण नदी में मछली मारकर लौट रहे लोग ठनका से प्रभावित हुए. इसमें एक व्यक्ति की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई. दूसरी ओर, अन्य लोग अपनी जान बचाने के लिए एक वृक्ष के नीचे छिपे हुए थे कि इसी बीच ठनका का कई बार झटका लगा और वे सभी घायल हो गए और अचेतावस्था में आ गए. देर रात जब इसकी जानकारी ग्रामीणों को मिली तो ग्रामीण भी संभल-संभलकर घटनास्थल पर पहुंचे और सभी का स्थानीय स्तर पर इलाज कराया और मृतक को घर लाया.
इस प्राकृतिक आपदा के बाद सुबह जिला प्रशासन की ओर से तीन एम्बुलेंस मलिनिया गांव पहुंची. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी मिलने के बाद देर से गांव पहुंचे और मृतक के परिजनों से पोस्टमार्टम कराने का आग्रह किया और सभी जानकारी ली. परंतु स्थानीय स्तर पर एंबुलेंस आने के बाद भी परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया. स्थानीय स्तर पर पंचायती राज के सभी लोग पोस्टमार्टम करने का आग्रह कर रहे थे. इन घायलों में मोहम्मद इश्तहार, मोहम्मद समीर, मोहम्मद तनजीर, मोहम्मद हुसना, मोहम्मद गुजरिया, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद मतिफूल और मोहम्मद मुस्ताक सहित कई अन्य लोग शामिल हैं, जिनका इलाज चल रहा है.