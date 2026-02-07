Advertisement
तीन साल का प्यार, एक रात में खत्म: बदनामी के डर से प्रेमिका ने जड़ा ताला, अंदर प्रेमी ने तोड़ दिया दम

Katihar Latest News: मनिहारी थाना क्षेत्र के कुमारीपुर पंचायत, वार्ड 13 में शुक्रवार देर रात विनायक पंडित अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. लेकिन सुबह होते-होते वह फांसी के फंदे से लटका हुआ मृत पाया गया. 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 07, 2026, 06:33 PM IST

कटिहार में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया प्रेमी मर गया
कटिहार में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया प्रेमी मर गया

Katihar News: कटिहार जिले के मनिहारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. बरारी थाना क्षेत्र के सुजापुर पंचायत वार्ड संख्या 15 निवासी 25 वर्षीय विनायक पंडित की मौत ने प्रेम, भय और शक के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना मनिहारी थाना क्षेत्र के कुमारीपुर पंचायत, वार्ड 13 की है. जहां शुक्रवार देर रात विनायक पंडित अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था. लेकिन सुबह होते-होते वह फांसी के फंदे से लटका हुआ मृत पाया गया. यह तीन साल का प्रेम का रिश्ता, एक रात में खत्म हो गया.

पुलिस को दिए बयान में प्रेमिका आरती ने बताया कि पिछले दो वर्षों से मोबाइल पर बातचीत के जरिए दोनों के बीच प्रेम संबंध था. विनायक आरती के प्यार में इस कदर डूब चुका था कि वह कई बार बरारी से कुमारीपुर उससे मिलने आता था.

शुक्रवार की रात आरती ने बताया कि उसके पति रोमित पंडित घर पर मौजूद नहीं थे. इसी दौरान विनायक का फोन आया...मैं आ रहा हूं...रात करीब 10 बजे विनायक बाइक से आरती के घर पहुंचा. इसके बाद दोनों एक ही कमरे में सोने चले गए.

इसी दौरान आरती की देवरानी फुलो कुमारी ने दोनों को एक साथ देख लिया. यहीं से कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया. डर और बदनामी के भय से घबराई आरती ने खुद को बचाने के लिए कमरे से बाहर निकलकर विनायक को अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया. शनिवार सुबह जब दरवाजा खोला गया, तो विनायक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने मृतक की मां आशा देवी और पिता मिथलेश पंडित को सूचना दी.. मां-बाप रोते-बिलखते कुमारीपुर पहुंचे और मौके पर पहुंचते ही बेटे को देख बेसुध हो गए. परिजनों ने आरती पर हत्या का सीधा आरोप लगाया है और मामले को आत्महत्या मानने से इनकार किया है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए SDPO विनोद कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद और पुलिस निरीक्षक पप्पू कुमार फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे. SDPO विनोद कुमार ने प्रेस को बताया कि प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन सभी एंगल से जांच की जा रही है. फोरेंसिक टीम की रिपोर्ट के बाद ही अंतिम निष्कर्ष निकलेगा.

पुलिस ने आरती और फुलो कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि अगर जांच में हत्या या उकसावे के सबूत मिलते हैं, तो सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

