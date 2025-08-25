Katihar News: कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वैन से करीब 1206 लीटर विदेशी शराब बरामद

कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई की. पुलिस ने महानंदा चेक पोस्ट पर वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान एक पिकअप वैन पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगी. तुरंत पीछा कर पुलिस बल ने वाहन को पकड़ लिया. जब तलाशी ली गई तो उसमें से 1206.68 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई.

पुलिस ने मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी का नाम अरूण विश्वास है. आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की जा रही है.

एसपी शिखर चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि यह शराब पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के रतवा से लाई जा रही थी. इसे अररिया जिले के फारबिसगंज में डिलीवरी किया जाना था. लेकिन गुप्त सूचना पर पुलिस ने समय रहते कार्रवाई कर शराब की इस बड़ी खेप को जब्त कर लिया.

एसपी ने बताया कि जिले में शराब तस्करों पर लगातार कार्रवाई हो रही है. पिछले छह महीनों में पुलिस ने 24 हजार लीटर शराब जब्त की है, जिसमें 14 हजार लीटर विदेशी और 10 हजार लीटर देसी शराब शामिल है. साथ ही इस दौरान शराब के खिलाफ 1080 मामले दर्ज किए गए हैं.

शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस ने पिछले छह महीनों में 1970 आरोपियों को जेल भेजा है. इसके अलावा करीब 200 बाइक और 80 चारपहिया वाहन को भी जब्त किया गया है.

एसपी शिखर चौधरी ने कहा कि पूरे जिले में शराब तस्करी रोकने के लिए 26 चेक पोस्ट बनाए गए हैं. सभी चेक पोस्ट पर लगातार वाहन जांच चल रही है. पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी हाल में शराब तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट- रंजन कुमार

