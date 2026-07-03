मनिहारी पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन: फाइनेंस कर्मी से लूट कांड का महज 3 घंटे में खुलासा, एक गिरफ्तार

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कटिहार जिला के मनिहारी में भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूट की घटना का मनिहारी पुलिस ने महज तीन घंटे के भीतर खुलासा कर अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया है. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में जमकर सराहना हो रही है.
2 जुलाई, 2026 दिन गुरुवार दोपहर भारत फाइनेंस कंपनी के कर्मी विभिन्न क्षेत्रों से कलेक्शन कर करीब 54 हजार 70 रुपये लेकर मनिहारी लौट रहे थे. इसी दौरान नवाबगंज बौलिया रास्ते में दो अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनसे नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई और तत्काल कार्रवाई शुरू कर दी गई.
मनिहारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी तकनीकी अनुसंधान, स्थानीय सूचना तंत्र और लगातार छापेमारी के आधार पर कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया. पुलिस ने घटना में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है.
मामले के खुलासे के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि अपराधियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता आम लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम रखना है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार