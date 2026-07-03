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मनिहारी पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन: फाइनेंस कर्मी से लूट कांड का महज 3 घंटे में खुलासा, एक गिरफ्तार

Katihar News: मनिहारी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने सीसीटीवी तकनीकी अनुसंधान, स्थानीय सूचना तंत्र और लगातार छापेमारी के आधार पर कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 10:51 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:51 PM IST
मनिहारी पुलिस का 'सुपरफास्ट' एक्शन: फाइनेंस कर्मी से लूट कांड का महज 3 घंटे में खुलासा, एक गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) मनिहारी पुलिस की बड़ी कामयाबी, तीन घंटे में लूटकांड का खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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