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मिडिल ईस्ट युद्ध की मार: कटिहार औद्योगिक क्षेत्र में संकट, प्लास्टिक दाने की कीमतें हुई दोगुनी... बंद होने की कगार पर फैक्ट्रियां

Katihar News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर कटिहार औद्योगिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है. प्लास्टिक की कीमतें दोगुनी हो गई है, जिससे कई फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:57 AM IST

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कटिहार औद्योगिक क्षेत्र में संकट
कटिहार औद्योगिक क्षेत्र में संकट

Katihar News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच केमिकल की कीमतों में बढ़ोतरी होने और आवक की कमी का असर कटिहार के व्यवसायियों पर भी दिखने लगा है. औद्योगिक क्षेत्र में चल रही प्लास्टिक फैक्ट्री पर संकट मंडराने लगा है. संचालकों का कहना है कि आठ से दस दिन का ही मटेरियल उनके पास है. इसके बाद से फैक्ट्री उत्पादन करना बंद कर देगा. दरअसल, युद्ध के बीच प्लास्टिक के दाना की कीमतों में दुगुना इजाफा हुआ है. साथ ही, इसकी उपलब्धता भी काफी कम हो गई है.

जीनत पॉलीमर के मोहम्मद नौशाद ने बताया कि पहले प्लास्टिक के दाने (granules) 45–50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिलते थै. लेकिन अब इनकी कीमत बढ़कर 85–100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है. ऑर्डर देने के बाद भी कच्चा माल अभी तक नहीं पहुंचा है. पाइप, जिनका इस्तेमाल खेती-बाड़ी से लेकर घरेलू कामों तक हर जगह होता है इसकी मांग बहुत अधिक है. प्लास्टिक उद्योग से जुड़े और सीमांचल-कोसी क्षेत्र में पाइपलाइन के सप्लायर ज़ुबेद सिद्दीकी बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर बनने वाले पाइपों की मांग काफी ज्यादा है. हालांकि, अगले 10 दिनों के भीतर उत्पादन पर इसका गंभीर असर पड़ने की आशंका है. इसके अलावा, अभी जो पाइप बन रहे हैं, उनकी कीमत भी निश्चित रूप से अधिक होगी. सरकार को अपनी नीतियां बनाते समय ऐसे फैक्ट्री संचालकों की चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए.

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पाउच और पैकेजिंग पर पड़ने वाले असर के संबंध में औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रही फैक्ट्रियों के संचालकों ने बताया कि मुश्किलें सिर्फ पाइप बनाने वालों तक ही सीमित नहीं हैं. निहार टोबैको के असद इकबाल ने कहा कि कच्चे माल की अनुपलब्धता का असर लगभग हर उत्पाद की पैकेजिंग पर पड़ रहा है. नतीजतन, तैयार माल को बस जमा करके रखना पड़ेगा. इस बीच, वहीं सांसद तारिक अनवर ने युद्ध को लेकर अफसोस जाहिर किया है .

रिपोर्ट: रंजन कुमार, कटिहार

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