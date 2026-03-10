मिडल ईस्ट के तनाव का कटिहार में असर: गैस किल्लत की आहट से मचा हड़कंप, अब OTP बिना नहीं मिलेगा सिलेंडर

Bihar News: बीते एक सप्ताह से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी महसूस किया जा रहा है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका के बीच, कटिहार शहरी क्षेत्रों से लेकर जिला मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर कुरसेला प्रखंड और बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में एलपीजी गैस को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है. हालांकि फिलहाल सभी जगहों पर गैस की स्थिति सामान्य बताई जा रही है. दो दिन पहले अचानक गैस की किल्लत जैसी स्थिति बन गई थी, जब कंपनी की ओर से दो दिनों तक गैस सिलेंडर लेकर ट्रक नहीं पहुंचा. इस स्थिति के कारण उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया और लोग तेजी से गैस बुकिंग कराने लगे.

गैस एजेंसियों ने की सख्ती और नई व्यवस्था लागू

गैस की संभावित किल्लत की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में उपभोक्ता जल्द से जल्द सिलेंडर बुक कराने में जुट गए. इसे देखते हुए कटिहार और कुरसेला की गैस एजेंसियों ने जमाखोरी रोकने और अनियमित वितरण पर अंकुश लगाने के लिए सख्ती बढ़ा दी. अब गैस सिलेंडर की आपूर्ति केवल उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजे गए OTP के आधार पर ही की जाएगी. साथ ही, कंपनियों के निर्देशानुसार एक सिलेंडर की आपूर्ति के बाद अगले सिलेंडर के लिए कम से कम 25 दिनों का अंतराल रखा गया है, ताकि अतिरिक्त स्टॉक बनाने की संभावना को रोका जा सके.

सप्लाई और कीमत में बदलाव

हाल ही में गैस सिलेंडर की कीमत में लगभग 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है. कुरसेला गैस एजेंसी के पास वर्तमान में लगभग 28 हजार उपभोक्ता हैं. होली के बाद कंपनी ने एक दिन छोड़कर दूसरे दिन दो ट्रक गैस की आपूर्ति करने की व्यवस्था की है. हालांकि अभी पूरी तरह से गैस की कमी नहीं है, लेकिन एहतियात के तौर पर कंपनियां वितरण प्रणाली को नियंत्रित कर रही हैं. इस व्यवस्था से एजेंसी संचालकों को राहत मिली है और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिल रहा है.

प्रशासन की कार्रवाई और उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी

प्रशासन को अधिकार दिया गया है कि वे गैस एजेंसियों और वितरकों के स्टॉक की जांच करें. यदि कोई भी सिलेंडर की जमाखोरी करता पाया गया, तो उसके खिलाफ अपराधिक मुकदमा चलेगा. इसके साथ ही, उपभोक्ताओं को पहले बुकिंग करानी होगी, उसके बाद ही गैस गोदाम से सिलेंडर प्राप्त होगा. गैस की कीमत में बढ़ोतरी मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ा रही है, जबकि समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नई नियमावली लागू की गई है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार