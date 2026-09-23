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12 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी? घर में सो रही थी, आधी रात को एसिड जैसा पदार्थ फेंक गए बदमाश, अस्पताल में भर्ती

कटिहार में 12 साल की बच्ची पर कुछ संदिग्ध लोग खिड़की से ज्वलनशील पदार्थ फेंक गए. SHO कुमारी जूली ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 23, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:49 PM IST
12 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी? घर में सो रही थी, आधी रात को एसिड जैसा पदार्थ फेंक गए बदमाश, अस्पताल में भर्ती
Image Credit: कटिहार: बच्ची पर फेंका एसिड (AI Generated Image)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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