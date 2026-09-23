/12 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी? घर में सो रही थी, आधी रात को एसिड जैसा पदार्थ फेंक गए बदमाश, अस्पताल में भर्ती

पिता का भी जल गया हाथ

ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे ही लड़की के शरीर पर गिरी, वह दर्द और जलन से चीखने लगी. उसकी चीख सुनकर उसके पिता दौड़कर कमरे में आए. बताया जा रहा है कि उसे उठाने की कोशिश करते ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से उनका हाथ भी जल गया. इस घटना के बाद लड़की को बारसोई अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों को शक है कि लड़की पर एसिड फेंका गया था. हालांकि, इस्तेमाल की गई चीज की असल प्रकृति के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.