/12 साल की बच्ची से किसी की क्या दुश्मनी? घर में सो रही थी, आधी रात को एसिड जैसा पदार्थ फेंक गए बदमाश, अस्पताल में भर्ती

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कटिहार जिले के सालमारी थाना क्षेत्र के हरलागा गांव से एक घटना सामने आई है, जहां सोमवार देर रात खिड़की से एक 12 साल की लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंक दिया गया. इस घटना में लड़की बुरी तरह झुलस गई. परिवार वालों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया. स्थानीय लोगों को शक है कि उस पर एसिड फेंका गया था. खबरों के मुताबिक, हरलागा गांव के रहने वाले अशरफुल हक की 12 साल की बेटी सोमवार रात अपने कमरे में सो रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने खिड़की से उस पर कोई तीव्र ज्वलनशील तरल पदार्थ फेंक दिया.
पिता का भी जल गया हाथ
ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे ही लड़की के शरीर पर गिरी, वह दर्द और जलन से चीखने लगी. उसकी चीख सुनकर उसके पिता दौड़कर कमरे में आए. बताया जा रहा है कि उसे उठाने की कोशिश करते ज्वलनशील पदार्थ के संपर्क में आने से उनका हाथ भी जल गया. इस घटना के बाद लड़की को बारसोई अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. स्थानीय लोगों को शक है कि लड़की पर एसिड फेंका गया था. हालांकि, इस्तेमाल की गई चीज की असल प्रकृति के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने पर सलमारी थाना अध्यक्ष (SHO) कुमारी जूली अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और जांच शुरू की. SHO कुमारी जूली ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल शुरू कर दी. FSL टीम ने घटनास्थल से जरूरी सैंपल इकट्ठा कर लिए हैं और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट और उपलब्ध सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
जल्द से जल्द करें जांच
वहीं, इस मामले को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता साहिर सरवर ने कहा कि अब ग्रामीण इलाकों में भी ऐसे अपराध हो रहे हैं. घर पर सो रही एक लड़की पर ज्वलनशील पदार्थ फेंका गया, जिससे वह बुरी तरह झुलस गई. उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपील की कि वे जल्द से जल्द जांच करें, दोषी को पकड़ें और उसे हिरासत में लें.
रिपोर्ट: रंजन कुमार