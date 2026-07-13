/कटिहार: खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन का गुर्गा, लाइनर के रूप में कर रहा था काम

पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन से कनेक्शन

वह इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन उर्फ राणा हुसैन के संपर्क में था, जो कुख्यात शहजाद भट्टी के आतंकी नेटवर्क का प्रमुख हिस्सा है. आरोप है कि अहद चैट और ऑडियो कॉल के माध्यम से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था और संवेदनशील स्थलों की जानकारी और आतंकी सामग्री का आदान-प्रदान कर रहा था. उस पर भारत विरोधी तत्वों को एकजुट करने, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली सामग्री का प्रचार-प्रसार करने और लोगों को पाकिस्तान आधारित व्हाट्सएप चैनलों से जोड़ने का भी आरोप है.