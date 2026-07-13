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कटिहार: खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन का गुर्गा, लाइनर के रूप में कर रहा था काम

Katihar News: कटिहार से पाकिस्तानी आतंकी नेटवर्क का 'लाइनर' गिरफ्तार किया गया है. आरोपी का नाम मोहम्मद अहद है और उसके खिलाफ कोढ़ा थाने में कांड संख्या-229/2026 दर्ज कर लिया गया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 09:32 PM IST
कटिहार: खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन का गुर्गा, लाइनर के रूप में कर रहा था काम
Image Credit: कटिहार: खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ा पाकिस्तानी गैंगस्टर राणा हुनैन का गुर्गाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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