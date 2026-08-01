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एक रात में दिए 30 इंजेक्शन! कटिहार के अवैध नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद बिगड़ी मां-बच्चे की तबीयत, दोनों की मौत

Katihar News: कटिहार के अवैध नर्सिंग होम में मां-बेटे की दर्दनाक मौत से बवाल मच गया. आरोप है कि महिला का ऑपरेशन से बेबी पैदा किया गया. इस दौरान उसको बहुत दर्द होने लगा. वह इस दौरान दर्द से तड़पती रही, लेकिन इलाज के नाम पर उसे लगातार इंजेक्शन लगाए जाते रहे.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 01, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:58 PM IST
एक रात में दिए 30 इंजेक्शन! कटिहार के अवैध नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद बिगड़ी मां-बच्चे की तबीयत, दोनों की मौत
Image Credit: (Z News) कटिहार के एक अवैध नर्सिंग होम में सर्जरी के बाद मां और बच्चे की मौत

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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