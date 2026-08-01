/एक रात में दिए 30 इंजेक्शन! कटिहार के अवैध नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद बिगड़ी मां-बच्चे की तबीयत, दोनों की मौत

मृतका की मां का दावा है कि एक ही रात में 25 से 30 इंजेक्शन दिए गए. जब उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई, तब उसे पूर्णिया के एक निजी गांधी नर्सिंग होम रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान कांचल ने भी दम तोड़ दिया.



मां और बेटे की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा. उन्होंने अवैध नर्सिंग होम के बाहर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन किया. डॉक्टर और संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. सूचना मिलने पर बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन परिजन कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे. हालात बिगड़ते देख कोढ़ा अंचल निरीक्षक साजिद आलम और कटिहार सदर एसडीपीओ- 2 सुनील कुमार शर्मा भी मौके पर पहुंचे. काफी समझाइश के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए सदर अस्पताल कटिहार भेज दिया. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन पीड़ित परिजन के आवेदन के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी.