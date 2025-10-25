कटिहार पहुंचे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, बोले- 'MLC अशोक अग्रवाल भाजपा में थे, हैं और रहेंगे'

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच भाजपा सांसद निशिकांत दुबे शनिवार को एमएलसी अशोक कुमार अग्रवाल से मिलने कटिहार पहुंचे. उन्होंने अशोक अग्रवाल के आवास पर मुलाकात कर पार्टी की अंदरूनी स्थिति पर चर्चा की. यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अशोक अग्रवाल के बेटे सौरव अग्रवाल ने पार्टी से बगावत कर महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कटिहार सदर सीट से चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया है.

मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा, “अशोक अग्रवाल भाजपा में थे, भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे.” उन्होंने कहा कि पार्टी ने हमेशा अशोक अग्रवाल को सम्मान दिया है और वे भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं. निशिकांत दुबे ने आगे कहा, “मैं अशोक जी से मिलकर पूरी तरह संतुष्ट हूं. उन्होंने साफ कहा है कि वे भाजपा के साथ हैं और आगे भी रहेंगे.”

कटिहार सदर विधानसभा सीट इस बार एक दिलचस्प मुकाबले का केंद्र बनी हुई है. एनडीए ने यहां से पूर्व उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है, जबकि महागठबंधन की ओर से वीआईपी पार्टी ने सौरव अग्रवाल, यानी अशोक अग्रवाल के बेटे को मैदान में उतारा है. राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि पिता भाजपा में हैं और बेटा विपक्ष के टिकट पर चुनाव लड़ रहा है, जिससे भाजपा के अंदर असहजता की स्थिति बन गई है.

कई स्थानीय कार्यकर्ताओं का मानना है कि अशोक अग्रवाल ने बेटे की उम्मीदवारी पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, जिसके चलते राजनीतिक भ्रम की स्थिति बनी हुई है. वहीं, भाजपा अब इस राजनीतिक नुकसान को रोकने के लिए अपने वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतार रही है. निशिकांत दुबे की यह मुलाकात इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है ताकि यह स्पष्ट संदेश जाए कि अशोक अग्रवाल पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं.

अशोक अग्रवाल न सिर्फ भाजपा के एमएलसी हैं, बल्कि उनकी पत्नी उषा देवी अग्रवाल कटिहार नगर निगम की मेयर हैं. पार्टी संगठन में उनका प्रभावी स्थान रहा है. ऐसे में उनके बेटे का विरोधी गठबंधन से चुनाव लड़ना भाजपा के लिए चुनौती बना हुआ है.

हालांकि, निशिकांत दुबे ने दावा किया कि “पार्टी में अनुशासन है और कोई भी व्यक्तिगत निर्णय संगठन की नीतियों को प्रभावित नहीं करेगा.”

भाजपा नेतृत्व अब यह संदेश देना चाहता है कि पार्टी में किसी तरह का बिखराव नहीं है. निशिकांत दुबे की सक्रियता को इसी प्रयास से जोड़कर देखा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी कटिहार का दौरा कर सकते हैं ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति न रहे.

