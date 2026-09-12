कटिहार के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बांटे पैसे, तो भड़के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, कहा- 'वे 9000 करोड़ के आदमी हैं'

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कटिहार जिले के बरारी प्रखंड में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच पूर्णिया लोकसभा सांसद पप्पू यादव शुक्रवार देर रात बरारी विधानसभा क्षेत्र के कुर्सेला और बरारी प्रखंड के पश्चिमी बारीनगर स्थित पासवान टोला पहुंचे. उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी. इस दौरान सांसद ने बाढ़ पीड़ित परिवारों के बीच आर्थिक सहायता के रूप में पैसे का वितरण भी किया.
सांसद पप्पू यादव ने ग्रामीणों से राहत शिविर, भोजन, नाव, पॉलीथिन, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य सरकारी सहायता के संबंध में जानकारी ली. कई परिवारों ने बाढ़ के कारण रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित होने और राहत सामग्री मिलने में हो रही परेशानियों से उन्हें अवगत कराया.
मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ के समय पीड़ित परिवारों को सिर्फ घोषणाओं की नहीं, बल्कि तत्काल जमीन पर राहत और मदद की जरूरत है. उन्होंने नेताओं को चोर बताया और आरोप लगाया कि अफसर गरीबों को कीड़े-मकोड़े समझते हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि कटिहार जिला के कुर्सेला, बरारी, मनिहारी, समेली और अमदाबाद प्रखंडों में ही हर साल बाढ़ क्यों आती है?
उन्होंने सरकार की राहत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित लोगों तक पर्याप्त सहायता पहुंचनी चाहिए और प्रशासन राहत कार्यों में तेजी लाए. सांसद ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों की परेशानी को राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि मानवीय दृष्टिकोण से देखने की जरूरत है. उन्होंने प्रभावित परिवारों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं को संबंधित स्तर तक उठाया जाएगा.
मंत्री प्रमोद कुमार का तीखा पलटवार
बीजेपी की ओर से कटिहार जिला अतिथि गृह में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कटिहार के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना विपक्षी नेताओं पर तीखा तंज कसा. पत्रकारों के सवाल पर चुटकी लेते हुए मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि वे 9000 करोड़ के आदमी हैं, 9000 करोड़ बीघा जमीन वाले आदमी हैं. अब उनका जवाब तो हम लोग नहीं दे सकते, उनकी व्यवस्था ही अलग होगी. हम सब लोग तो दबे-कुचले हैं, इसलिए हम दबे-कुचले लोगों की ही बात करेंगे.
उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति जिस स्तर और हैसियत का होता है, वह हर व्यवस्था को उसी नजरिए से देखता और लागू करना चाहता है. सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं और मौजूदा व्यवस्था को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि संगठन गरीबों और वंचितों के हितों को प्राथमिकता देकर काम कर रहा है.
'इतना पैसा कहां से लाते हैं, यह जांच का विषय'
मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि राहत सामग्री और पैसे बांटने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए विरोधी नेताओं पर करारा प्रहार किया. उन्होंने विपक्षी नेताओं की फंडिंग के स्रोतों की जांच कराने की मांग उठाई.
पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा कि इतना पैसा और सामान वे कहां से ला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, यह भी एक जांच का विषय है कि बांटने के लिए इतना धन कहां से आ रहा है. हो सकता है कि 9000 करोड़ बीघा वाली जमीन में से बेच-बेचकर वे यह सब बांट रहे हो.
रिपोर्ट: रंजन कुमार