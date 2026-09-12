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कटिहार के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बांटे पैसे, तो भड़के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, कहा- 'वे 9000 करोड़ के आदमी हैं'

कटिहार के प्रभारी मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने पप्पू यादव का नाम लिए बिना विपक्षी नेताओं पर तीखा तंज कसा. वहीं, पप्पू यादव ने कहा कि बाढ़ के समय पीड़ित परिवारों को सिर्फ घोषणाओं की नहीं, बल्कि तत्काल जमीन पर राहत और मदद की जरूरत है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:16 PM IST
कटिहार के बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने बांटे पैसे, तो भड़के मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार, कहा- 'वे 9000 करोड़ के आदमी हैं'
Image Credit: मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार और सांसद पप्पू यादव (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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