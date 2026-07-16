/ट्रेन नंबर..., सीट नंबर... और वो आखिरी गोली: MVI पत्नी ने प्रेमी संग लिखी पति के कत्ल की स्क्रिट, कटिहार पुलिस ने खोला राज

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कटिहार से सामने आई इस सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया. कहानी बिल्कुल किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है, जहां प्यार ने रिश्तों का कत्ल कर दिया और एक MVI पत्नी ने अपने ही पति की मौत की पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली. जम्मू में तैनात विद्युतकर्मी देवकुमार गुंजन जन साधारण एक्सप्रेस से अपनी पत्नी से मिलने घर लौट रहे थे. मगर, उन्हें क्या पता था कि जिस पत्नी से मिलने की बेकरारी थी वही उनकी मौत का इंतजाम पहले ही कर चुकी है.
11 जून, 2026 को मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदलाघाट के पास चलती ट्रेन में देवकुमार को बेहद करीब से गोली मार दी गई. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरुआत में मामला अज्ञात अपराधियों के खिलाफ दर्ज हुआ.
रेल पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन 34 दिनों तक तकनीकी और वैज्ञानिक जांच, मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल की कड़ियां जोड़ने के बाद ऐसा खुलासा हुआ, जिसने सबको चौंका दिया. जांच में सामने आया कि मृतक की पत्नी समिता कुमारी, जो सुपौल में MVI के पद पर तैनात हैं. इनका जहानाबाद निवासी अजीत कुमार से प्रेम प्रसंग चल रहा था.
पुलिस के मुताबिक, दोनों के रिश्ते में सबसे बड़ी बाधा देवकुमार थे. इसके बाद दोनों ने मिलकर सुपारी किलर राजू कुमार उर्फ धीरज को हायर किया और चलती ट्रेन में गोली मरवाकर हत्या की साजिश को अंजाम दिया.
रेल एसपी हरि शंकर कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में MVI समिता कुमारी, उसके प्रेमी अजीत कुमार और सुपारी किलर राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में तीनों ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं. मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार