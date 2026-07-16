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ट्रेन नंबर..., सीट नंबर... और वो आखिरी गोली: MVI पत्नी ने प्रेमी संग लिखी पति के कत्ल की स्क्रिट, कटिहार पुलिस ने खोला राज

Katihar News: एसआईटी और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में MVI समिता कुमारी, उसके प्रेमी अजीत कुमार और सुपारी किलर राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ में तीनों ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद किए हैं.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 16, 2026, 07:56 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:56 PM IST
ट्रेन नंबर..., सीट नंबर... और वो आखिरी गोली: MVI पत्नी ने प्रेमी संग लिखी पति के कत्ल की स्क्रिट, कटिहार पुलिस ने खोला राज
Image Credit: (Photo-AI) MVI पत्नी ने प्रेमी संग लिखी पति के कत्ल की स्क्रिट, कटिहार पुलिस ने खोला राजSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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