Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3057922
Zee Bihar JharkhandBH katihar

अब और सुगम होगा नेपाल का सफर: कटिहार-जोगबनी डबल रेल लाइन को मिली हरी झंडी

Bihar Railway Project: कटिहार–जोगबनी रेल मार्ग के 108 किलोमीटर लंबे दोहरीकरण की दिशा में बड़ा कदम, अंतिम लोकेशन सर्वे पूरा. केंद्र सरकार ने 2025-26 के बजट में 2.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:05 AM IST

Trending Photos

अब और सुगम होगा नेपाल का सफर: कटिहार-जोगबनी डबल रेल लाइन को मिली हरी झंडी
अब और सुगम होगा नेपाल का सफर: कटिहार-जोगबनी डबल रेल लाइन को मिली हरी झंडी

Bihar Railway Project: सीमांचल के रेल नक्शे पर ऐतिहासिक बदलाव की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है. 108 किलोमीटर लंबे कटिहार–जोगबनी रेल मार्ग के दोहरीकरण की दिशा में अंतिम जमीनी सर्वे पूरा होते ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना ने रफ्तार पकड़ ली है. दशकों से लंबित इस मांग को 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकास की नींव रखे जाने के बाद नई मजबूती मिली थी, और अब केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन के साथ यह सपना साकार होने के करीब है. भारत–नेपाल सीमा के बेहद करीब स्थित यह रेलखंड सामरिक सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. दोहरीकरण के बाद न सिर्फ यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुगम रेल सफर मिलेगा, बल्कि सीमांचल की आर्थिक तस्वीर भी पूरी तरह बदलने की उम्मीद है.

बजट में प्रावधान, जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक
केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इस रेलखंड के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 2.16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. दोहरीकरण को ध्यान में रखते हुए रेलवे लाइन के आसपास निजी जमीन की खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी गई है, ताकि भविष्य में आवश्यक भूमि अधिग्रहण में कोई बाधा न आए. रेलवे अधिकारियों के अनुसार जरूरत के अनुसार रेल लाइन से सटी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: भीषण ठंड और घने कोहरे के कारण, तेजस, राजधानी समेत कई प्रमुख ट्रेनें घंटों लेट

Add Zee News as a Preferred Source

भारत–नेपाल सीमा के कारण सामरिक और आर्थिक महत्व
कटिहार–जोगबनी रेल मार्ग भारत–नेपाल सीमा के बेहद करीब स्थित है, जिससे इसका सामरिक और आर्थिक महत्व और बढ़ जाता है. दोहरीकरण के बाद इस रूट पर मालगाड़ियों और यात्री ट्रेनों का संचालन सुगम होगा. इससे भारत–नेपाल व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, खाद्यान्न और अन्य वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. 

यात्रियों की राह होगी आसान
इस रेलखंड पर कुल 19 रेलवे स्टेशन हैं, जहां से लाखों यात्री रोजाना सफर करते हैं. दोहरीकरण के बाद नई ट्रेनों की सौगात मिलेगी, परिचालन समय कम होगा और कनेक्टिविटी तेज होगी. पूर्णिया, अररिया और फारबिसगंज के यात्रियों को पटना समेत अन्य बड़े शहरों तक बेहतर रेल सुविधा मिलेगी. वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अनूप कुमार सिंह ने बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे की रिपोर्ट मुख्यालय के माध्यम से रेलवे बोर्ड को भेज दी गई है. रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही दोहरीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा, जिससे सीमांचल के विकास की रफ्तार और तेज होगी.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

TAGS

Bihar Railway Project

Trending news

Bihar Railway Project
अब और सुगम होगा नेपाल का सफर: कटिहार-जोगबनी डबल रेल लाइन को मिली हरी झंडी
Bagaha News
बगहा से दिल दहला देने वाली खबर, रुपही टांड में लगी आग से कई घर नष्ट
Chatra News
चतरा में पेट्रोल पंप पर रिवाल्वर की नोक पर 3 लाख की लूट, कर्मियों को बेरहमी से पिटा
Bettiah news
बेतिया में तीन मंजिला घर में लगी आग, रेस्क्यू टीम ने ऐसे बचाई कई लोगों की जान
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में छुपे मुंबई लूट के आरोपी धरे गए, ढाई करोड़ के गहनों की हुई थी लूट
patna news
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के निर्देश पर पटना ग्रामीण में लगा जनता दरबार
Sanjay Saraogi
'लालू प्रसाद यादव का असली ठिकाना बेऊर जेल', संजय सरावगी का बड़ा बयान
Motihari News
शख्स की शिकायत पढ़ थानेदार का घुमा माथा! पुछा- इतनी सुंदर थी क्या? ढूढ़ने में जुट गए
patna news
ऑटो पकड़ना अब झंझट नहीं! राजधानी पटना के सभी स्टैंड को हाईटेक बनाने का काम अब तेज
Ashutosh Kumar
14 दिन बाद भी आरोपी की नहीं हुई गिरफ्तारी, भाजपा नेता ने देवघर बंद का किया आह्वान