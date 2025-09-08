कटिहार में NIA की छापेमारी, पुलवामा हमले से जुड़े तार
कटिहार में NIA की छापेमारी, पुलवामा हमले से जुड़े तार

Katihar News: कटिहार जिले के बालू टोल गांव में NIA की छापेमारी पुलवामा हमले से जुड़े संदिग्ध कनेक्शन को लेकर की गई है. इकबाल और रिजाबुल के घर पर पूछताछ कर, चेन्नई में काम कर रहे अकलाख से जुड़े मामले की जांच जारी. पुलवामा हमले से जुड़ा है यह मामला.

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:32 PM IST

कटिहार जिला में NIA टीम की छापेमारी

Kathihar News: कटिहार जिला के सेमापुर ओपी के अधीन बालू टोल गांव में मंगलवार की सुबह राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की टीम ने छापेमारी की. यह इलाका कटिहार नगर थाना क्षेत्र से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर है. छापेमारी पुलवामा हमले से जुड़े संदिग्ध कनेक्शन को लेकर की जा रही है. विशेष सूत्र के अनुसार बताया जाता है कि चेन्नई में काम करने वाले एक व्यक्ति अखलाक के यहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA) की टीम खोजने आई थी. उसके घर में खोजबीन जारी है और(NIA) की टीम उसके परिजनों से पूछताछ कर रही है.

स्थानीय पूर्व मुखिया मजबूर रहमान ने बताया, कि हमारे गांव का एक लड़का काम करने के लिए चेन्नई गया था. हमें पता चला है कि उसे पकड़ लिया गया है, लेकिन किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, यह हमें नहीं पता. अखलाक से किन लोगों ने बात की थी, इसकी जांच की जा रही है. वह चेन्नई में निर्माण कार्य से जुड़ा काम करता था. पूर्व मुखिया ने आगे बताया कि अकलख की गिरफ्तारी पुलवामा हमले के बाद हुई है. इससे पहले NIA की टीम कभी हमारे गांव में नहीं आई थी. अब इस छापेमारी के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं और लोग चिंतित हैं.

ये भी पढ़ें: शराब माफियाओं पर कार्रवाई करने गई पुलिस पर हमला, स्कॉर्पियो क्षतिग्रस्त

ग्रामीणों में इस छापेमारी को लेकर मिली जूली बाते हो रही हैं. कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिहाज से जरूरी मान रहे हैं, जबकि अन्य लोग इस कार्रवाई के पीछे के कारणों पर सवाल उठा रहे हैं. NIA की टीम अपनी जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है.

पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुआ था, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी. इस घटना के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं.
इनपुट: रंजन कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

