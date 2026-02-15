कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, 500 से अधिक दुकानें जलकर खाक

Katihar News: कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला बाजार हाट में रविवार को भीषण आग लगने से सैकड़ों दुकानों में रखे सामान जलकर राख हो गए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठानों से सामान निकालने में जुट गए. कई लोग अपनी दुकान बचाने के प्रयास में इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि जिन दुकानों में आग की लपटें पहुंच चुकी थीं, वे बेबस होकर सब कुछ जलते देखते रहे.

बताया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है. सैकड़ों से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. आग लगातार फैलती जा रही थी, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा.

मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष एवं अंचल पदाधिकारी मौजूद रहे और राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रशासन की ओर से क्षति का आकलन किया जा रहा है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें: बाढ़ में रहस्यमयी बीमारी का कहर: पेट-सिर दर्द और वॉमिटिंग के बाद दम तोड़ रहे मरीज