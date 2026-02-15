Advertisement
कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग, 500 से अधिक दुकानें जलकर खाक

Katihar Latest News: कटिहार के कुर्सेला में भीषण आग लग गई. आग से करीब 500 से अधिक दुकानें जलने की सूचना है. बताया जा रहा है कि करोड़ों की व्यवसायिक सम्पत्ति जलकर राख हो गई.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 15, 2026, 09:36 PM IST

Katihar News: कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कुर्सेला बाजार हाट में रविवार को भीषण आग लगने से सैकड़ों दुकानों में रखे सामान जलकर राख हो गए. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे बाजार क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आग लगते ही दुकानदार अपने-अपने प्रतिष्ठानों से सामान निकालने में जुट गए. कई लोग अपनी दुकान बचाने के प्रयास में इधर-उधर भागते नजर आए, जबकि जिन दुकानों में आग की लपटें पहुंच चुकी थीं, वे बेबस होकर सब कुछ जलते देखते रहे.

बताया जा रहा है कि इस अगलगी में करोड़ों रुपये मूल्य की संपत्ति का नुकसान हुआ है. सैकड़ों से अधिक दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं.

घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. आग लगातार फैलती जा रही थी, जिससे आसपास के दुकानदारों में दहशत का माहौल बना रहा.

मौके पर स्थानीय पुलिस प्रशासन, थाना अध्यक्ष एवं अंचल पदाधिकारी मौजूद रहे और राहत और बचाव कार्य की निगरानी करते रहे. आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका है. प्रशासन की ओर से क्षति का आकलन किया जा रहा है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

