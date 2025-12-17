Advertisement
पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कटिहार में उत्सव का रंग, स्थापना दिवस व वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कटिहार में केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस एवं विद्यालय वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गयासमारोह में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं, वहीं प्राचार्य असद अली खान ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कीउत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 17, 2025, 07:06 AM IST

पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय कटिहार में केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस एवं विद्यालय का वार्षिकोत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर विद्यालय परिसर में उत्सव का माहौल देखने को मिला. कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण, अभिभावक एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे. समारोह के दौरान विद्यार्थियों ने विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और कौशल का शानदार प्रदर्शन किया, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा.

दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ
वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि मंडल रेल प्रबंधक किरेन्द्र नराह एवं विशिष्ट अतिथि निवेदिता नराह द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया. अतिथियों का स्वागत विद्यालय के प्राचार्य असद अली खान ने किया. मंचासीन अतिथियों का विद्यालय परिवार की ओर से पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई, जिसने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.

छात्रों की रंगारंग प्रस्तुतियों ने मोहा मन
समारोह में छात्रों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. कोली भाईब, ताल हरियाणा और जोश-ए-भांगड़ा जैसी प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इन कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों ने न केवल अपनी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि मंच पर आत्मविश्वास और अनुशासन का भी परिचय दिया. उपस्थित अभिभावकों ने विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए तालियों से उनका उत्साह बढ़ाया. इस अवसर पर प्राचार्य असद अली खान ने विद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की. उन्होंने शैक्षणिक उपलब्धियों, सह-शैक्षणिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला. प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वार्षिक उत्सव छात्रों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का सशक्त माध्यम है. ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और अनुशासन का विकास होता है. उन्होंने शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग की भी सराहना की.

अतिथियों ने दी शुभकामनाएं, छात्रों को मिला सम्मान
मुख्य अतिथि किरेन्द्र नराह ने छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक गतिविधियां व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. उन्होंने सफल आयोजन के लिए विद्यालय परिवार को बधाई दी. कार्यक्रम के अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया. राष्ट्रगान के साथ वार्षिकोत्सव समारोह का समापन हुआ.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

