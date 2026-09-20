Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH katihar
  • /तस्करी में नाजरा, बलसो और भबुदा खातून गिरफ्तार, कटिहार में 1 हफ्ते में 7 करोड़ की स्मैक जब्त

तस्करी में नाजरा, बलसो और भबुदा खातून गिरफ्तार, कटिहार में 1 हफ्ते में 7 करोड़ की स्मैक जब्त

कटिहार पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 20 सितंबर, 2026 दिन रविवार को 25 लाख रुपए के मूल्य का 514 ग्राम स्मैक के साथ तीन महिला तस्कर गिरफ्तार किया है. तीनों महिलाएं पूर्णिया जिले की रहने वाली हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 20, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:13 PM IST
तस्करी में नाजरा, बलसो और भबुदा खातून गिरफ्तार, कटिहार में 1 हफ्ते में 7 करोड़ की स्मैक जब्त
Image Credit: कटिहार में पुलिस ने स्मैक की तस्करी के आरोप में 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया (Photo-AI)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
गयाजी में ऑनलाइन पिंडदान के खिलाफ पंडों का विरोध तेज
2
3
4
5