/तस्करी में नाजरा, बलसो और भबुदा खातून गिरफ्तार, कटिहार में 1 हफ्ते में 7 करोड़ की स्मैक जब्त

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कटिहार जिला में पुलिस ने स्मैक तस्करी पर बड़ी कार्रवाई 20 सितंबर, 2026 दिन रविवार को की है. यह कार्रवाई पुलिस और एसटीएफ ने मिलकर की है. कटिहार पुलिस की तरफ से इस घटना को लेकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की. साथ ही घटना की पूरी जानकारी भी दी.
तीन महिलाएं पुलिस बल को देखकर भागने लगीं
पुलिस की तरफ से जारी बयान के अनुसार, कटिहार जिले के रौतारा थानाध्यक्ष और एसटीएफ टीम को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ महिलाएं पश्चिम बंगाल की ओर से अवैध मादक पदार्थ लेकर गोविंदपुर की ओर आ रही हैं. उक्त सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए थानाध्यक्ष रौतारा और एसटीएफ टीम की ओर से गोविंदपुर के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया. वाहन जांच के क्रम में तीन महिलाएं पुलिस बल को देखकर भागने लगीं, जिन्हें पुलिस बल के सहयोग से पकड़ा गया.
जब्त स्मैक का अनुमानित मूल्य लगभग 20-25 लाख रुपये
पुलिस के अनुसार, पकड़ी गई महिला अभियुक्तों से नाम और पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम नाजरा खातून (उम्र 45 वर्ष), बलसो (उम्र 55 वर्ष) तथा भबुदा खातून (उम्र 30 वर्ष), सभी साकिन जावर, थाना बायसी, जिला पूर्णिया बताया. जब उनकी विधिवत तलाशी ली गई, तो तलाशी के क्रम में कुल 514 ग्राम स्मैक और दो मोबाइल बरामद किए गए. इसके बाद अभियुक्तों को विधिवत गिरफ्तार किया गया. कांड दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जब्त स्मैक का अनुमानित मूल्य लगभग 20-25 लाख रुपए है.
कटिहार में पुलिस का एक्शन, 1 हफ्ते में 7 करोड़ का स्मैक जब्त
बता दें कि कटिहार जिला में एक सप्ताह में पुलिस ने करीब 7 करोड़ रुपए का स्मैक जब्त किया है. जिले में स्मैक तस्करी के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन से नशे का कारोबार करने वाले तस्करों में हड़कंप मच हुआ है. पुलिस लगातार तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार