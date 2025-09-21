कटिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 231 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार
कटिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 231 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार

कटिहार जिले के रोशना थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 231.33 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए तस्कर समस्तीपुर जिले के निवासी बताए जा रहे हैं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 03:31 PM IST

कटिहार में विदेशी शराब की तस्करी का भंडाफोड़
कटिहार में विदेशी शराब की तस्करी का भंडाफोड़

कटिहार जिले की रोशना थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक चार पहिया वाहन से पश्चिम बंगाल की ओर से भारी मात्रा में विदेशी शराब लाया जा रहा है. सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ इलाके में वाहन जांच अभियान चलाया.

जांच के दौरान एक संदिग्ध चार पहिया वाहन पुलिस को देखते ही तेजी से भागने लगा. पुलिस बल ने तुरंत पीछा कर वाहन को पकड़ लिया. जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 231.33 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई.

वाहन से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनकी पहचान समस्तीपुर जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के रहने वाले मोनू कुमार, निर्भय कुमार यादव और विकास कुमार के रूप में हुई है. तीनों तस्करों को विधिवत गिरफ्तार कर थाना लाया गया.

रोशना थाना पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता माना जा रहा है. अवैध शराब की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर यह जानने की कोशिश कर रही है कि शराब कहां सप्लाई की जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं.

इनपुट- रंजन कुमार

