Pranpur Assembly Seat: BJP और RJD में सीधी टक्कर, तो कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ने बढ़ा दी महागठबंधन की टेंशन

Pranpur Assembly Seat: बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है. इसी बीच महानंदा नदी के किनारे बसा प्राणपुर विधानसभा आज भी विकराल स्थिति से बाहर है, परंतु जनता के लिए परिस्थितियों अनुकूल नहीं है. यहां इलाके में आजमनगर के रोहिया बांध तक महानंदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल, महानंदा नदी के पश्चिमी तट पर झौआ से रौशना बांध तक सुदृढीकरण हो चुका है.

साल 2020 में भाजपा से निशा सिंह ने जीत हासिल की, तो वही कांग्रेस के तौकिर आलम को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा. पिछले कुछ समय पहले के चुनाव के परिणाम देखें तो साल 2015 में भाजपा के विनोद‌ कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी. वहीं राजद से इशरत परवीन को हार मिली थी. साल 2010 में भाजपा के विनोद कुमार सिंह को जीत मिली, उन्होंने महेन्द्र नारायण यादव को हराया था. फिलहाल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी से निशा सिंह, राजद से इसरत परवीन, आफताब आलम AIMIM के सिंबल से लड़ रहे हैं, तो वहीं जनसुराज ने कुणाल निषाद उर्फ सोनू सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है. तौकिर आलम को लेकर सियासी गलियारों में चर्चा है कि वह कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार है.

प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या

प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3 लाख 26 हजार 204 है. इसमें 1 लाख 70 हजार 382 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1 लाख 55 हजार 817 महिला मतदाता है. इलाके की पहचान के रुप में गोरखनाथ मंदिर है. इस वर्तमान परिस्थिति में एनडीए बनाम महागठबंधन को देखा जाए तो एनडीए बेहतर स्थिति में है.

