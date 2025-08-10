Bihar Chunav 2025: बिहार की सभी 243 सीटों के लिए जन सुराज ने कसी कमर, 20 अगस्त को जारी होगी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट!

Jan Suraj Bihar Chunav 2025: कटिहार में जन सुराज की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आगामी 20 अगस्त को पहली लिस्ट जारी करने की बात कही गई. पार्टी ने इस दौरान बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा.
Jan Suraj Candidates List: चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी है. इसको लेकर अब पार्टी ने कमर कस ली है. पार्टी में जिताऊ उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है और कैंडिडेट की पहली लिस्ट आगामी 20 अगस्त को जारी की जा सकती है.
