Katihar News: गंगा और कोसी ने मचाई तबाही, पप्पू यादव ने लिया हालात का जायजा, ग्रामीणों की सुनी समस्या

Katihar News: बिहार में गंगा और कोसी नदी के उफान से कटिहार और पूर्णिया जिलों में बाढ़ की स्थिति अत्यंत भयावह हो चुकी है. इन दोनों जिलों में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं, सड़कों पर आवागमन पूरी तरह ठप है और कई गांव जलमग्न हो चुके हैं. ऐसे विकट हालात के बीच पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के सांसद पप्पू यादव ने इन बाढ़ग्रस्त इलाकों का नाव से निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात की.

दौरे की शुरुआत उन्होंने कटिहार जिले के कुरसेला से की, जहां दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के कई बाढ़ प्रभावित गांवों, जैसे- पत्थर टोला, खेरिया, बालूटोला और तीनघरिया में उन्होंने पीड़ितों की समस्याएं सुनीं. पप्पू यादव ने निजी खर्च पर नाव की व्यवस्था कर बाढ़ पीड़ितों तक पहुंच सुनिश्चित की. इसके बाद वे एनएच-31 पुल के नीचे से इंजन चालित नाव द्वारा पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के प्रभावित इलाकों की ओर रवाना हुए. उन्होंने बाघमारा, पंचखुटी, कोशकीपुर, सौहरा, सपाहा, नंदगोला, डुमरी, भौआ परबल जैसे बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया. निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने सांसद को बताया कि राहत सामग्री अब तक बहुत सीमित मात्रा में पहुंची है, और भारी जलजमाव के कारण गांवों का संपर्क बाकी क्षेत्रों से पूरी तरह कट चुका है.

सांसद ने स्थानीय प्रशासन से राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने की मांग की. उन्होंने कहा कि बाढ़ पीड़ितों को तत्काल खाद्यान्न, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित आवास की आवश्यकता है. पप्पू यादव ने आश्वासन दिया कि वे केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष इन समस्याओं को पूरी गंभीरता से उठाएंगे, ताकि प्रभावितों को त्वरित और ठोस मदद मिल सके. इस दौरे से यह स्पष्ट हो गया कि बाढ़ से जूझते इन इलाकों में सरकारी तंत्र की मौजूदगी अभी भी सीमित है. ऐसे में सांसद पप्पू यादव ने प्रशासन से राहत व पुनर्वास कार्य में तेजी लाने की मांग की और कहा कि पीड़ितों को तत्काल खाद्यान्न, चिकित्सा सुविधा और सुरक्षित ठिकाने उपलब्ध कराना आवश्यक है. उन्होंने आश्वासन दिया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं को वे केंद्र और राज्य सरकार के समक्ष मजबूती से उठाएंगे, ताकि त्वरित मदद सुनिश्चित हो सके.

इनपुट- रंजन कुमार

