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थाना-कोर्ट के चक्कर काटे, फिर आधी रात को मंदिर में 7 फेरे लेकर एक हुए मनीष-रिया, कटिहार में अनोखी शादी

Katihar Latest News: कटिहार जिले के आजमनगर में आधी रात को प्रेमी युगल ने मंदिर में शादी रचाई. पूरे शहर में ये शादी चर्चा का विषय बनी रही है. आजमनगर थाना क्षेत्र के जोकर पंचायत अंतर्गत पोखरिया मारिया गांव का मामला.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 08:40 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:40 PM IST
थाना-कोर्ट के चक्कर काटे, फिर आधी रात को मंदिर में 7 फेरे लेकर एक हुए मनीष-रिया, कटिहार में अनोखी शादी
Image Credit: आजमनगर में आधी रात को प्रेमी युगल ने मंदिर में रचाई शादी

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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