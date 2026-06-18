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RPF में बड़ा फेरबदल: कटिहार रेल मंडल के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफर

RPF Transfer News: कटिहार रेल मंडल में आरपीएफ का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है. रेलवे बोर्ड के रूटीन स्थानांतरण आदेश के तहत 150 से अधिक इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:36 AM IST
RPF में बड़ा फेरबदल: कटिहार रेल मंडल के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफर
Image Credit: RPF में बड़ा फेरबदल: कटिहार रेल मंडल के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफर

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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