/RPF में बड़ा फेरबदल: कटिहार रेल मंडल के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफर

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RPF Transfer News: रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश के तहत देशभर में कई आरपीएफ अधिकारियों का तबादला किया गया है. इसी क्रम में कटिहार रेल मंडल में कार्यरत 150 से अधिक आरपीएफ इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर भी स्थानांतरण सूची में शामिल किए गए हैं. इस फैसले के बाद RPF महकमे में हलचल तेज हो गई है.
स्थानांतरण आदेश जारी होते ही संबंधित अधिकारियों ने नए कार्यस्थलों पर पदभार ग्रहण करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं. मंडल स्तर पर भी स्थानांतरण प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है. अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच नए पदस्थापन को लेकर चर्चा का माहौल बना हुआ है.
इस संबंध में कटिहार रेल मंडल के RPF कमांडेंट संदीप कुमार PS ने बताया कि यह रेलवे बोर्ड की नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत किया गया रूटीन तबादला है. उन्होंने कहा कि समय-समय पर अधिकारियों का स्थानांतरण संगठनात्मक जरूरतों और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से किया जाता है.
कमांडेंट ने बताया कि इस तबादला प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है. रेलवे बोर्ड का मानना है कि अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर कार्य करने का अवसर मिलने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. इससे रेलवे सुरक्षा बल की कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलेगी.
रिपोर्ट: रंजन कुमार