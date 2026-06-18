/RPF में बड़ा फेरबदल: कटिहार रेल मंडल के 150 से ज्यादा इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर का ट्रांसफर

कमांडेंट ने बताया कि इस तबादला प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य संगठन की कार्यकुशलता बढ़ाना तथा विभिन्न क्षेत्रों में अधिकारियों के अनुभव और विशेषज्ञता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है. रेलवे बोर्ड का मानना है कि अधिकारियों को अलग-अलग स्थानों पर कार्य करने का अवसर मिलने से उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है. इससे रेलवे सुरक्षा बल की कार्यप्रणाली को भी मजबूती मिलेगी.