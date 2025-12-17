सरकार के बैन लगाने के बाद भी बिहार के इस जिले में धड़ल्ले से बिक रही थाई मांगुर मछली, क्या कर रहे मत्स्य अधिकारी?

Katihar News: सरकार की तरफ प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद कटिहार के न्यू मार्केट मछली बाजार में थाई मांगुर मछली की खुलेआम बिक्री जारी है. सुबह से लेकर देर शाम तक बाजार में यह मछली आसानी से उपलब्ध हो रही है, जिससे नियम-कानूनों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है. हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले पर मत्स्य विभाग और नगर प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी पूरी तरह मौन साधे हुए हैं.

सस्ती कीमत के कारण इसकी खरीद-बिक्री धड़ल्ले से हो रही

स्थानीय लोगों के अनुसार, थाई मांगुर मछली स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानी जाती है. इसी कारण राज्य सरकार ने इसके पालन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. बावजूद इसके न्यू मार्केट के अलावा कई मछली बाजार में कई दुकानदार बेखौफ होकर इस मछली की बिक्री कर रहे हैं. ग्राहकों की मांग और सस्ती कीमत के कारण इसकी खरीद-बिक्री धड़ल्ले से हो रही है.

कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी

जिला मत्स्य पदाधिकारी सनत कुमार सिंह ने कहा कि प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली का कारोबार का पूरी तरह से गैर-कानूनी है. जिले के कुछ मछली बाजार में इस प्रकार की मछली का कारोबार होने की सूचना मिली है. अब जल्द ही एक टीम का गठन कर संबंधित बाजार में कारोबार के खिलाफ छापेमारी की जायेगी. छापेमारी में प्रतिबंधित मछली को जब्त किया जायेगा. साथ ही कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कच्चा मखाना लूटकांड का कटिहार पुलिस ने किया खुलासा, सभी पांचों अपराधी धरे गए

क्यों प्रतिबंधित है थाई मांगुर मछली, जानिए

भारत में थाई मांगुर मछली पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है. साल 2000 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने मांगुर मछली के पालन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था. इसकी वजह थी पानी में रहने वाली अन्य मछलियों के लिए मांगुर से पैदा होने वाला खतरा था, क्योंकि यह मांसाहारी मछली है. इसके अलावा इस मछली को पालने वाले सड़ा हुआ मांस खिलाते थे, जिससे जल प्रदूषित होता है. इतना ही नहीं इस मछली को खाने वाले शख्स की सेहत पर भी हानिकारक प्रभाव डालता है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

यह भी पढ़ें: कटिहार में पुलिस का बड़ा एक्शन, 231 लीटर विदेशी शराब के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार