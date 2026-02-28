65 हजार में खरीदी पिस्टल, फिर सोती हुई पत्नी के सिर में मार दी गोली, शरीफा खातून मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा

Sharifa Khatoon Murder Case: कटिहार जिले में पुलिस ने शरीफा खातून हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस हत्याकांड का महज 11 दिनों में खुलासा किया है. कटिहार के डीएसपी रंजन कुमार सिंह ने बताया कि पति ने अपनी पत्नी की हत्या किया है. शरीफा खातून को गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद उसके पति एहतेशाम हुसैन ने एक लंबी कहानी गढ़ी. उसने कहा कि तीन नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और मेरे विरोध करने पर हथियार छोड़ फरार हो गए. इतना ही नहीं, उसने पारिवारिक रंजिश का एंगल जोड़कर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की.

उन्होंने बताया कि तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए पुलिस ने उसकी झूठी स्क्रिप्ट का पर्दाफाश कर दिया. जांच में सामने आया कि शरीफा खातून लंबे समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं, जिसके इलाज में काफी खर्च हो रहा था. साथ ही उनके नाम पर करीब आठ लाख रुपये की पिकअप वैन भी खरीदी गई थी. इस आर्थिक दबाव और निजी स्वार्थ की वजह से एहतेशाम ने अपनी ही पत्नी को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची.

डीएसपी ने आगे बताया कि पुलिस जांच में यह भी पता चला कि एहतेशाम ने मंसाही निवासी विकास कुमार से पैसे देकर अवैध हथियार खरीदा था. जिसके बाद 16 फरवरी की रात को उसने पूर्व नियोजित तरीके से अपनी पत्नी को गोली मार दी.

पुलिस की पूछताछ में आरोपी एहतेशाम हुसैन ने पूरे प्री-प्लान मर्डर को कबूल कर लिया. पुलिस ने अवैध हथियार बेचने वाले विकास कुमार और आरोपी पति एहतेशाम हुसैन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

