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बिहार में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार: कटिहार में स्मैक तो मसौढ़ी और वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद

बिहार में नशा तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कटिहार में 12 लाख रुपए के स्मैक, मसौढ़ी और वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 06, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:01 AM IST
बिहार में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार: कटिहार में स्मैक तो मसौढ़ी और वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद
Image Credit: बिहार में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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