/बिहार में नशा तस्करों पर कड़ा प्रहार: कटिहार में स्मैक तो मसौढ़ी और वैशाली में शराब की बड़ी खेप बरामद

मसौढ़ी में महिला कर रही थी शराब की तस्करी

वहीं, मसौढ़ी के पुनपुन थाना पुलिस ने केला बगान के पास से स्कूटी सवार एक युवती को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 50 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है. पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना निवासी एक युवती अक्सर पुनपुन क्षेत्र से शराब लेकर पटना सप्लाई करने जाती है. सूचना के आधार पर पुलिस ने सड़क मार्ग पर सघन जांच अभियान चलाया. इस दौरान उक्त स्कूटी सवार युवती को रोककर तलाशी ली गई, तो स्कूटी पर रखे बोरे से 50 लीटर शराब बरामद हुई.