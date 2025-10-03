बिहार: ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की गूंज के साथ मां दुर्गा का विसर्जन, डोली में बिठाकर विदाई देने की अनोखी परंपरा

Dussehra 2025: विजयादशमी के अवसर पर कई मंदिरों में दुर्गा मां का विसर्जन किया गया. ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने मां को भव्य विदाई दी. कटिहार, फारबिसगंज और भागलपुर में भी शोभा यात्रा निकाल कर मां को विसर्जित किया गया.

कटिहार में मां का विसर्जन

कटिहार में कुरसेला प्रखंड के अयोध्यागंज बाजार स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर से भक्तों ने प्रतिमाओं और शोभा कलश का पूजन-अर्चन व क्षमा प्रार्थना के बाद शोभायात्रा निकाली. ढोल-नगाड़ों और बैंड-बाजे की गूंज के बीच श्रद्धालुओं ने मां को विदाई दी. प्रतिमा विसर्जन यात्रा में पुरुषों के साथ महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुईं. महिलाएं नाचते-गाते हुए शोभायात्रा में सम्मिलित रहीं. जुलूस अयोध्यागंज बाजार से शुरू होकर अस्पताल रोड, स्टेशन रोड, कुरसेला चौक होते हुए रामपुर स्थित कोसी नदी घाट पहुंचा. विसर्जन शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मार्ग पर पुलिस बल तैनात भी तैनात की गई. डीएसपी, थाना अध्यक्ष, एडिशनल एसएचओ दलबल के साथ मौजूद दिखे.

फारबिसगंज में मां की नम आंखों से विदाई

फारबिसगंज में शारदीय नवरात्र के बाद दशमी के दिन मां दुर्गा की प्रतिमाओं को कंधे पर रखकर नम आंखों से विदाई देने और नदी में विसर्जन करने की एक अनोखी परंपरा है. भक्त ढोल-नगाड़ों और 'जय दुर्गे' के नारों के साथ प्रतिमाओं को अपने कंधों पर लेकर जुलूस निकालते हैं. हिंदू मान्यता की पुरानी सभ्यता और परंपरा के अनुसार बेटी की विदाई डोली में बैठाकर कंधों पर उठाकर की जाती है. इसी तरह यहां मां भगवती वैष्णो देवी मंदिर के कार्यकर्ता कई वर्षों से भगवती की विदाई कंधों पर उठाकर करते हैं.

भागलपुर- माँ दुर्गा का भव्य विसर्जन

भागलपुर में भी कई मंदिरों में स्थापित देवी दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हुआ. सिद्धपीठ मणिद्वीप दुर्गा मंदिर में स्थापित मां की भव्य प्रतिमा का विसर्जन आतिशबाजी और ढोल की धुन के बीच हुआ. दूसरे जिलों से भी काफी संख्या में लोग विसर्जन में पहुंचे. मन्दिर के पास के तालाब में ही दुर्गा मां का विसर्जन किया गया.

इनपुट: जी बिहार झारखंड

