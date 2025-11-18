Advertisement
मनिहारी–साहिबगंज गंगा रूट पर स्टीमर सेवा बहाल, सीमावर्ती जिलों के लोगों को मिली राहत

मनिहारी और साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर स्टीमर सेवा के फिर से शुरू होने से लोगों की बड़ी समस्या दूर हो गई है. लंबे समय तक सेवा बंद रहने से मरीजों, विद्यार्थियों, मजदूरों और व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही थी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 18, 2025, 11:20 PM IST

बिहार के कटिहार जिले के मनिहारी और झारखंड के साहिबगंज के बीच गंगा नदी पर स्टीमर सेवा फिर से शुरू कर दी गई है. लंबे समय से बंद इस सेवा के शुरू होते ही दोनों राज्यों के सीमावर्ती इलाकों में लोगों के चेहरों पर राहत दिखाई दी. पुल के अभाव में यहां रहने वाले लोगों को नदी पार करने के लिए लंबे समय से स्टीमर पर ही निर्भर रहना पड़ता है. सेवा बंद होने से मरीजों, छात्रों, मजदूरों और व्यापारियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही थी.

मनिहारी और साहिबगंज के बीच पुराने समय से रोटी–बेटी का संबंध रहा है. बड़ी संख्या में परिवार रोजाना इस रास्ते का उपयोग करते हैं. स्टीमर सेवा बंद होने के दौरान लोगों को आने-जाने में भारी दिक्कत होती थी और कई बार उन्हें दूसरे मार्ग से लंबा चक्कर लगाकर यात्रा करनी पड़ती थी. सेवा बहाल होते ही स्थानीय लोगों ने इसे एक बड़ी राहत बताया.

मंगलवार सुबह से ही मनिहारी घाट और साहिबगंज घाट पर लोगों की भीड़ दिखने लगी. घाट संचालक प्रताप यादव ने बताया कि विभाग ने यात्रियों की सुविधा के लिए स्टीमर सेवा के तय समय जारी कर दिए हैं.
मनिहारी घाट से प्रस्थान समय: सुबह 8 बजे, 10:30 बजे, 12:30 बजे और शाम 4 बजे
साहिबगंज घाट से प्रस्थान समय: सुबह 8 बजे, 10 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 3:30 बजे
इन समयों के अनुसार पूरे दिन दोनों ओर से स्टीमर सेवा सुचारू रूप से चलेगी, जिससे यात्रियों को लंबे इंतजार से छुटकारा मिलेगा.

मनिहारी नगर अध्यक्ष सहदेव यादव ने बताया कि उन्होंने मनिहारी विधायक मनोहर प्रसाद सिंह से इस सेवा को फिर शुरू कराने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि यह लोगों की जरूरत बन चुकी थी. विधायक ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और सेवा को फिर शुरू करवाया गया. नगर अध्यक्ष ने इसके लिए विधायक और प्रशासन का आभार जताया.

अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही इस मार्ग पर मालवाहक जहाजों का परिचालन भी शुरू किया जाएगा. इससे दोनों राज्यों के बीच व्यापार को नई गति मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. सेवा शुरू होने से मनिहारी और साहिबगंज दोनों ओर खुशी का माहौल है और लोग इसे आवश्यक सुविधा की वापसी के रूप में देख रहे हैं.

इनपुट- रंजन कुमार

