/कटिहार: समिता ने अजीत के लिए उजाड़ा अपना ही सुहाग, कॉन्ट्रैक्ट किलर से पति को मरवाई गोली

राज्य चुनें
कटिहार से सामने आई हत्या की एक सनसनीखेज घटना ने सबको हैरान कर दिया है. यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है, प्यार के कारण एक रिश्ता खत्म हो गया और एक MVI पत्नी ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. जम्मू में तैनात बिजली विभाग के कर्मचारी देवकुमार गुंजन, जनसाधारण एक्सप्रेस से अपनी पत्नी से मिलने घर लौट रहे थे. उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी से मिलने के लिए वह इतने बेताब थे, उसी ने उनकी मौत की साजिश रच दी थी.
समिता का अजीत से था प्रेम संबंध
11 जून को मानसी रेलवे पुलिस स्टेशन के इलाके में बड़लाघाट के पास चलती ट्रेन में देवकुमार को बहुत करीब से गोली मार दी गई. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरू में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. रेलवे पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था, लेकिन 34 दिनों तक टेक्निकल और फोरेंसिक सबूतों, मोबाइल लोकेशन डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स को जोड़ने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया. जांच में पता चला कि पौल में MVI के पद पर तैनात मृतक की पत्नी समिता कुमारी का जहानाबाद के रहने वाले अजीत कुमार के साथ प्रेम संबंध था. पुलिस के मुताबिक, देवकुमार उनके रिश्ते में मुख्य बाधा थे.
चलती ट्रेन में देवकुमार को मारी गोली
इसलिए, दोनों ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किलर राजू कुमार उर्फ धीरज को काम पर रखा और चलती ट्रेन में देवकुमार को गोली मरवाकर उनकी हत्या कर दी. रेलवे SP हरि शंकर कुमार के नेतृत्व में SIT और STF के जॉइंट ऑपरेशन में MVI समिता कुमारी, उनके प्रेमी अजीत कुमार और कॉन्ट्रैक्ट किलर राजू कुमार उर्फ धीरज को गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान, तीनों ने हत्या की पूरी साजिश कबूल कर ली. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं. मामले में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार