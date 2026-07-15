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कटिहार: समिता ने अजीत के लिए उजाड़ा अपना ही सुहाग, कॉन्ट्रैक्ट किलर से पति को मरवाई गोली

Katihar News: कटिहार मर्डर मिस्ट्री की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है. समिता ने अजीत के लिए अपना ही सुहाग उजाड़ा था और कॉन्ट्रैक्ट किलर से पति को गोली मरवा दी थी. इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 15, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 08:59 PM IST
कटिहार: समिता ने अजीत के लिए उजाड़ा अपना ही सुहाग, कॉन्ट्रैक्ट किलर से पति को मरवाई गोली
Image Credit: सुपौल की समिता ने अजीत के लिए उजाड़ा अपना ही सुहाग (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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