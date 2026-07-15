/कटिहार: समिता ने अजीत के लिए उजाड़ा अपना ही सुहाग, कॉन्ट्रैक्ट किलर से पति को मरवाई गोली

समिता का अजीत से था प्रेम संबंध

11 जून को मानसी रेलवे पुलिस स्टेशन के इलाके में बड़लाघाट के पास चलती ट्रेन में देवकुमार को बहुत करीब से गोली मार दी गई. बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. शुरू में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. रेलवे पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर का मामला था, लेकिन 34 दिनों तक टेक्निकल और फोरेंसिक सबूतों, मोबाइल लोकेशन डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स को जोड़ने के बाद जो जानकारी सामने आई, उसने सबको चौंका दिया. जांच में पता चला कि पौल में MVI के पद पर तैनात मृतक की पत्नी समिता कुमारी का जहानाबाद के रहने वाले अजीत कुमार के साथ प्रेम संबंध था. पुलिस के मुताबिक, देवकुमार उनके रिश्ते में मुख्य बाधा थे.