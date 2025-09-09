'केंद्रीय वित्त मंत्री का कटिहार आगमन मखाना उद्योग को नई दिशा देगा': तारकिशोर प्रसाद

कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत कालसर पंचायत के चंदेली भर्रा गांव में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के आगमन की तैयारी जोर-शोर से चल रही है. इस बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने पंडाल, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षा संबंधी तैयारियों का जायजा लिया. इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए गए ताकि कार्यक्रम में किसी तरह की कमी न रह जाए.

पूर्व डिप्टी सीएम ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह दौरा मखाना उद्योग के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. उनका मुख्य उद्देश्य मखाना की खेती, उत्पादन और प्रसंस्करण को और अधिक सशक्त एवं संगठित करना है. वित्त मंत्री किसानों से सीधा संवाद करेंगी, जिससे उन्हें खेती में आने वाली चुनौतियों और समाधान पर बातचीत का अवसर मिलेगा.

मखाना उत्पादन करने वाले किसानों में वित्त मंत्री के दौरे को लेकर भारी उत्साह देखा जा रहा है. किसानों का मानना है कि इस पहल से मखाना उद्योग को नई दिशा मिलेगी और इससे उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी. किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस उद्योग को संगठित करने के लिए नए नीतिगत फैसले लेगी.

Add Zee News as a Preferred Source

तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि निर्मला सीतारमण का यह दौरा न केवल जिले और प्रखंड के किसानों के लिए उत्साहजनक है, बल्कि मखाना उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा. यह प्रयास स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा और मखाना को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत पहचान दिलाएगा.

कार्यक्रम स्थल पर तारकिशोर प्रसाद के साथ विधान पार्षद अशोक अग्रवाल भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था की समीक्षा की और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पंडाल सहित आगमन स्थल का मुआयना किया. उन्होंने कहा कि इस दौरे से मखाना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा.

इनपुट- रंजन कुमार

ये भी पढ़ें- लालू यादव को नौकरी के बदले मिली संपत्ति को कर देना चाहिए दान: नीरज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!