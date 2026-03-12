टैक्स केवल शुल्क नहीं, राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है, कटिहार में बोले आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त जयंत मिश्रा

Katihar News: कटिहार में आयकर विभाग द्वारा आयोजित आउटरीच प्रोग्राम में करदाताओं को समय पर टैक्स भुगतान करने के लिए जागरूक किया गया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बिहार-झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त जयंत मिश्रा ने कहा कि करदाता केवल आयकर नहीं देते, बल्कि अपने परिवार, समाज, राज्य और राष्ट्र के विकास की मजबूत आधारशिला तैयार करते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए जाने वाले अधिकांश विकास कार्य करदाताओं के योगदान से ही संभव हो पाते हैं, इसलिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह निर्धारित समय पर ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करे. इस अवसर पर उन्होंने लोगों से आयकर से जुड़े नियमों और नई नीतियों की जानकारी लेने तथा अधिक से अधिक लोगों को टैक्स के दायरे में आने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की.

देर रात कटिहार पहुंचकर आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयंत मिश्रा ने कहा कि आयकर से प्राप्त राजस्व का बड़ा हिस्सा राज्यों को मिलता है, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास योजनाओं को गति मिलती है. उन्होंने कहा कि यदि हर करदाता समय पर अपना कर जमा करे तो सरकार को विकास कार्यों के लिए मजबूत आर्थिक आधार मिलता है.

उन्होंने कहा कि कटिहार के बारे में उन्होंने पहले काफी सुना था, लेकिन यहां पहली बार आने का अवसर मिला है. शहर को देखकर उन्हें यह एक विकसित और जागरूक शहर के रूप में दिखाई दिया. उन्होंने कहा कि यहां के लोग सहयोगी और जागरूक हैं, जिससे यह उम्मीद की जा सकती है कि आयकर भुगतान को लेकर भी लोगों में अच्छी समझ और जिम्मेदारी की भावना है.

प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त ने बताया कि एडवांस टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि 15 मार्च निर्धारित है. हालांकि इस वर्ष 15 मार्च रविवार पड़ रहा है, इसलिए यदि 16 मार्च को भी टैक्स जमा किया जाता है तो उसे 15 मार्च की तिथि में ही माना जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी चाहते हैं कि टैक्स की दर कम हो, लेकिन यह तभी संभव है जब अधिक से अधिक लोग टैक्स के दायरे में आएं और ईमानदारी से आयकर रिटर्न दाखिल करें.

रिपोर्ट: रंजन कुमार