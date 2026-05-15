'करियर खराब करने की धमकी देती हैं टीचर', एएनएम छात्राओं ने बीच सड़क पर काटा बवाल

Katihar News: कटिहार जिला के मनिहारी स्थित एएनएम ट्रेनिंग सेंटर में शिक्षिका के खिलाफ छात्राओं का आक्रोश उस समय सड़क पर फूट पड़ा, जब बड़ी संख्या में छात्राएं विरोध प्रदर्शन करते हुए मनिहारी अनुमंडल अस्पताल के सामने मनिहारी-कटिहार मुख्य मार्ग पर उतर आईं. गुस्साई छात्राओं ने करीब एक घंटे तक मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया और इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

छात्राओं ने शिक्षिका के व्यवहार को लेकर लिखित शिकायत दी गई थी. शिकायत के बाद कटिहार से जांच टीम मनिहारी पहुंची थी. छात्राओं का आरोप है कि जांच टीम ने शिकायत करने वाली छात्राओं से सीधे बातचीत नहीं की और सीमित स्तर पर औपचारिक पूछताछ कर वापस लौट गई. छात्राओं का कहना है कि उनकी बात सुने बिना जांच प्रक्रिया पूरी करने की कोशिश की गई, जिससे छात्राओं में भारी नाराजगी फैल गई. इसी के विरोध में छात्राएं एकजुट होकर सड़क पर उतर आईं और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

छात्राओं के दिए गए आवेदन में शिक्षिका कीर्तिमान मनीषी पर मानसिक उत्पीड़न, अपमानजनक टिप्पणी, अनुचित व्यवहार और पढ़ाई के नाम पर दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं. छात्राओं का कहना है कि उन्हें बार-बार अपमानित किया जाता था, निजी जीवन और परिवार को लेकर टिप्पणी की जाती थी और परीक्षा में फेल करने और कैरियर खराब करने की धमकी दी जाती थी. छात्राओं ने सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल की मांग करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है.

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घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विनोद कुमार सिंह और थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और छात्राओं से वार्ता कर स्थिति को नियंत्रित किया. प्रशासनिक समझाइश के बाद छात्राओं ने सड़क जाम समाप्त कर दिया.

एएनएम सेंटर के अंदर हुई हाई लेवल बैठक

सड़क जाम समाप्त होने के बाद प्रशासनिक टीम सीधे एएनएम ट्रेनिंग सेंटर पहुंची. यहां अधिकारियों ने सख्त रुख अपनाते हुए छात्राओं, आरोपित शिक्षिका, अस्पताल प्रभारी डॉ. बृजेश कुमार और प्रभारी खुशबू कुमारी की मौजूदगी में बैठक की. बैठक के दौरान छात्राओं की शिकायतों को विस्तार से सुना गया और अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही या दोष साबित होने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

प्रशासन की ओर से छात्राओं को भरोसा दिलाया गया कि उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा. मनिहारी अनुमंडल पदाधिकारी त्रिलोकी नाथ सिंह ने बताया कि छात्राओं के साथ बैठक कर उन्हें समझाया गया है. छात्रों का लिखित आवेदन प्राप्त हुआ है और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी. जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे उचित प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं, पूरे मामले पर शिक्षिका कीर्तिमान मनीषी ने मीडिया से बातचीत करने से इंकार कर दिया.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

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