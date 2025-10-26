'...वक्फ बिल कूड़ेदान में फेंक देंगे', कटिहार में तेजस्वी का विस्फोटक बयान, बोले- BJP का काम हिंदू-मुस्लिम को लड़वाना

बिहार विधानसभा चुनाव के बीच विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कटिहार जिला के प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के आजमनगर में जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा. तेजस्वी ने कहा कि, 'मुस्लिमों की मर्जी के खिलाफ जो वक्फ बिल बीजेपी लेकर आई है, हमारी सरकार बनने पर उसे कूड़ेदान में फेंक देंगे.'

उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी देश में नफरत की राजनीति कर रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा से सांप्रदायिक ताकतों के साथ खड़े रहे हैं. तेजस्वी ने कहा, 'जब हमारी सरकार थी तब किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई दंगा करा सके. लेकिन आज भाजपा और आरएसएस बिहार में भी नफरत फैलाने में जुटे हैं.'

तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारकर भाजपा का साथ ले लिया है. उन्होंने कहा, 'अगर बिहार में बीजेपी को किसी ने जगह दी है, तो वो नीतीश कुमार हैं.' तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार उनकी योजनाओं की नकल कर रही है. उन्होंने कहा, 'हमने पेंशन बढ़ाने की बात की तो सरकार ने जल्दबाजी में राशि बढ़ाकर 1100 कर दी. हमने फ्री बिजली की बात की तो सरकार ने 125 यूनिट फ्री कर दिया. लेकिन नकल करने में भी सरकार फेल हो गई.'

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने जनता से सवाल किया कि क्या वे परिवार में सरकारी नौकरी चाहते हैं या सिर्फ 10 हजार रुपये की उधारी? उन्होंने कहा, 'मेरी उम्र भले कम है, लेकिन जुबान पक्की है. जो कहा है, वो किया है और जो कह रहे हैं, वो जरूर करेंगे.' उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में रोजगार और विकास की नई शुरुआत होगी.

तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का पूरा नाम ‘भारतीय जुमला पार्टी’ होना चाहिए. उन्होंने कहा, 'बीजेपी का काम सिर्फ दंगे करवाना और हिंदू-मुस्लिमों को लड़वाना है. बिहार में इन लोगों को जमीन देने का काम नीतीश कुमार ने किया.' वहीं, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी तेजस्वी के मंच से नीतीश सरकार को घेरा और कहा, “अब नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं, बिहार की सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है.'

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के लोग अब नीतीश सरकार से ऊब चुके हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अब होश में नहीं हैं और राज्य का प्रशासन पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबा है. उन्होंने सीमांचल के विकास का वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो सीमांचल विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा.

वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लेकर बिहार में सियासत गर्म है. इससे पहले राजद एमएलसी मोहम्मद कारी सोहैब ने कहा था कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बने तो सभी विवादित बिल, जिनमें वक्फ बिल भी शामिल है, फाड़ दिए जाएंगे. केंद्र सरकार का दावा है कि यह अधिनियम मुस्लिम समाज, खासकर पिछड़े वर्गों और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पारदर्शिता लाने का प्रयास है. जबकि विपक्ष का कहना है कि यह कानून मुस्लिमों के अधिकारों में दखल देने वाला है और उनकी संपत्तियों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश है.

तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक राजनीति करके समाज को बांट रही है. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन की सरकार बनने पर न केवल वक्फ बिल खत्म किया जाएगा बल्कि सभी वर्गों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी.

ये भी पढ़ें- सपा सांसद के 'वोट दहेज' वाले बयान पर सियासी पारा चढ़ा, BJP-JDU ने खोल दिया मोर्चा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!