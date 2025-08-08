Bihar Weather: भागलपुर...कटिहार...पश्चिमी-पूर्वी चंपारण में ऐसी होगी बारिश, आप झेल नहीं पाएंगे ये 3 घंटे!

Bihar Weather: बिहार में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में भागलपुर, कटिहार, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जिलों में कुछ स्थानों बिजली कड़कने और बारिश होने की पूरी संभावना जताई है. साथ ही मौसम विभाग ने इन जिलों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. यह अनुमान लगाया गया है कि इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है.

यह पूर्वानुमान भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की तरफ से जारी किया गया है. बिजली गिरने का खतरा भी बना रहेगा, इसलिए लोगों को खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने की हिदायत दी गई है. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक मौसम अपडेट्स पर ध्यान दें और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें.

इस मौसम के बदलाव में खासकर गरज-चमक के दौरान बिजली गिरने का खतरा रहता है, इसलिए खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और बिजली के खंभों से दूर रहना सुरक्षित होगा. इन जिलों में अचानक होने वाली बारिश से सड़कों पर पानी भर सकता है, जिससे यातायात बाधित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:Bihar Flood: दानापुर दियारा के 6 पंचायतों का शहर से टूटा संपर्क, अचानक बढ़ गया गंगा