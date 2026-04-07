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कटिहार में गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने बुझाए 3 घरों के चिराग, एक ही गांव के 3 युवकों की मौत

Katihar Accident: कटिहार मनिहारी फोरलेन के रोजितपुर के पास एक सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान मनिहारी थाना क्षेत्र के महियारपुर गांव निवासी राहुल उरांव, राहुल उरांव और निकेश उरांव है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:19 PM IST

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कटिहार में ट्रक और बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत
कटिहार में ट्रक और बाइक की टक्कर में तीन युवकों की मौत

Katihar Road Accident: कटिहार जिले में 7 अप्रैल, 2026 मंगलवार की शाम एक सड़क हादसा हो गया. इस भीषण सड़क हादसे ने तीन घरों के चिराग एक साथ बुझा गए. बताया जा रहा है कि मनिहारी थाना क्षेत्र के महियारपुर से कटिहार रेलवे स्टेशन जा रहे बाइक सवार तीन लोग रोजीतपुर हाईवे पर गलत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गयी.

हादसे के बाद का मंजर बेहद दिल दहला देने वाला था. सड़क पर शव बिखरे पड़े थे और चारों तरफ चीख-पुकार मची हुई थी. ट्रक भारतीय खाद निगम से जुड़ा हुआ है. वहीं, घटना के तुरंत बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया. जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने ट्रक में जमकर तोड़फोड़ की.

मृतकों की पहचान मनिहारी थाना क्षेत्र के रहने वाले के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. फिलहाल, पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

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इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है. वहीं, मृतकों की पहचान मनिहारी थाना क्षेत्र के महियारपुर गांव निवासी राहुल उरांव, राहुल उरांव और निकेश उरांव शामिल है.

घटना की जानकारी मिलते ही सीडीपीओ अभिजीत कुमार सिंह दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. यहां आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बूझकर मामला शांत कराया और इस मामले में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया. उन्होंने आगे कहा कि रॉन्ग साइड से ट्रक आ रही थी और इसीलिए यह हादसा हुआ है.

रिपोर्ट: रंजन कुमार

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