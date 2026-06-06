ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा

नवगछिया की तरफ से पूर्णिया के रास्ते किशनगंज की ओर जा रहा गैस सिलेंडर से भरा लॉरी ट्रक कुर्सेला और समेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर विषहरी स्थान के पास पहुंचा ही था कि चालक का संतुलन बिगड़ गया. ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गैस टंकी लोड होने की वजह से लोग दहशत में आ गए. लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रक में विस्फोट या गैस रिसाव नहीं हुआ.