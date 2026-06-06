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Katihar News: कटिहार जिला के कुर्सेला थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. विषहरी स्थान के पास गैस सिलेंडर से लदा एक ट्रक बीच सड़क पर कुत्ता के अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. गनीमत यह रहा कि इस हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई. घटना शनिवार (6 जून, 2026) दोपहर 2 बजे के आसपास की है.
ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटा
नवगछिया की तरफ से पूर्णिया के रास्ते किशनगंज की ओर जा रहा गैस सिलेंडर से भरा लॉरी ट्रक कुर्सेला और समेली के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर विषहरी स्थान के पास पहुंचा ही था कि चालक का संतुलन बिगड़ गया. ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया. हादसे के तुरंत बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई. गैस टंकी लोड होने की वजह से लोग दहशत में आ गए. लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रक में विस्फोट या गैस रिसाव नहीं हुआ.
बड़ी घटना होते-होते टली
स्थानीय लोगों ने बताया कि बहुत तेज आवाज आई. हम लोग दौड़कर आए तो देखा ट्रक पलटा हुआ है. भगवान का शुक्र है ड्राइवर बच गया और गैस में कुछ नहीं हुआ वरना बड़ी घटना हो जाती. सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए. ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. उसे मामूली चोटें आई हैं. पुलिस भी मौके पर पहुंची गई है. फिलहाल हाईवे पर यातायात धीमा है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार
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