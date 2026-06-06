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कटिहार में बड़ा हादसा टला! NH-31 पर गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक पलटा, मची अफरा-तफरी

Katihar News: कटिहार में बड़ा हादसा टल गया. मिली जानकारी के अनुसार, NH-31 पर गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक पलट गया. इस दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 06, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:48 PM IST
कटिहार में बड़ा हादसा टला! NH-31 पर गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक पलटा, मची अफरा-तफरी
Image Credit: कटिहार में बड़ा हादसा टला! NH-31 पर गैस सिलेंडरों से लदा ट्रक पलटा

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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