/कटिहार: दो पत्नियां और एक पति, दोनों ने जताया अपना-अपना हक, जानें हाई वोल्टेज ड्रामे में फिर क्या हुआ?

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कटिहार नगर थानाक्षेत्र के रोजितपुर मोहल्ले में एक पति और दो पत्नियों का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. दोनों पत्नियां युवक को अपना पति बताकर उसे अपने साथ ले जाना चाह रही थी. इसी को लेकर दोनों के बीच काफी बहस हुई. इस दौरान युवक बेचारा दोनों पत्नियों का हाथ थामे उन्हें एक साथ रहने के लिए मनाता नजर आया. बताया जाता है कि कटिहार के मनिहारी थानाक्षेत्र के कुमारीपुर निवासी विक्की रविदास की डेढ़ साल पहले प्रियंका से शादी हुई थी. हालांकि, शादी से पहले उसका शादीशुदा महिला (मुन्नी) से प्रेम-प्रसंग चल रहा था.
प्रियंका से शादी करने के बाद भी विक्की मुन्नी को अपने साथ रखने की जिद किए हुए था. जब प्रियंका इस पर राजी नहीं हुई तो उसने कटिहार में नौकरी के बहाने के एक किराये का मकान लिया और वहां मुन्नी से चोरी छिपे मिला करता था. मुन्नी की माने तो किराए के कमरे में ही दोनों ने शादी भी की थी. इसके बाद विक्की अपने घर नहीं जाने लगा तो प्रियंका को शक हुआ. उसने जब विक्की का पीछा किया तो रोजितपुर में उसके किराए के कमरे तक पहुंच गई. यहां उसने अपने पति विक्की को मुन्नी के साथ कमरे के अंदर रंगे हाथ पकड़ लिया. फिर प्रियंका, मुन्नी और विक्की के बीच घंटों बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.
प्रियंका अपने पति को पाने के लिए कभी जमीन पर लेट जाती, तो कभी रोते-चिल्लाते हुए अपने पति से लिपट जाती. वहीं, मुन्नी भी विक्की पर अपना हक जताते हुए उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती दिखी. इस दौरान विक्की दोनों महिलाओं का हाथ थामे उन्हें अपने साथ रखने की कोशिश करने में लगा रहा. काफी देर तक जब मामला नहीं सुलझा तो लोगों ने पुलिस को बुला लिया, इसके बाद पुलिस तीनों को अपने साथ थाने लेकर चली गई.
इनपुट- रंजन कुमार