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कटिहार: दो पत्नियां और एक पति, दोनों ने जताया अपना-अपना हक, जानें हाई वोल्टेज ड्रामे में फिर क्या हुआ?

Katihar News: पहली पत्नी किराए के कमरे तक पहुंची, जहां उसने अपने पति विक्की को दूसरी पत्नी मुन्नी के साथ रंगे हाथ पकड़ा. दोनों पत्नियां पति पर अपना हक जता कर अपने साथ ले जाना चाह रही थी. बेचारा पति दोनों पत्नियों का हाथ थामे उन्हें अपने एक साथ रखने की कोशिश में लगा हुआ था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Aug 12, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:13 AM IST
कटिहार: दो पत्नियां और एक पति, दोनों ने जताया अपना-अपना हक, जानें हाई वोल्टेज ड्रामे में फिर क्या हुआ?
Image Credit: कटिहार: दो पत्नियां और एक पति, दोनों ने जताया अपना-अपना हक, जानें हाई वोल्टेज ड्रामे में फिर क्या हुआ? (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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