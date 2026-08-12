/कटिहार: दो पत्नियां और एक पति, दोनों ने जताया अपना-अपना हक, जानें हाई वोल्टेज ड्रामे में फिर क्या हुआ?

प्रियंका से शादी करने के बाद भी विक्की मुन्नी को अपने साथ रखने की जिद किए हुए था. जब प्रियंका इस पर राजी नहीं हुई तो उसने कटिहार में नौकरी के बहाने के एक किराये का मकान लिया और वहां मुन्नी से चोरी छिपे मिला करता था. मुन्नी की माने तो किराए के कमरे में ही दोनों ने शादी भी की थी. इसके बाद विक्की अपने घर नहीं जाने लगा तो प्रियंका को शक हुआ. उसने जब विक्की का पीछा किया तो रोजितपुर में उसके किराए के कमरे तक पहुंच गई. यहां उसने अपने पति विक्की को मुन्नी के साथ कमरे के अंदर रंगे हाथ पकड़ लिया. फिर प्रियंका, मुन्नी और विक्की के बीच घंटों बीच सड़क पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला.