/Katihar Road Accident: कटिहार में सड़क हादसे ने छीनी 2 भाइयों की जिंदगी, शादी वाले घर में कोहराम

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कटिहार जिले में 10 जुलाई, 2026 दिन शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. इस सड़क हादसे ने शादी की खुशियों को मातम में बदल दिया. तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई, जिससे दो लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि एक युवक दूल्हे का भाई था और दूसरा दुल्हन का भाई था, जिनकी मौत हुई है. जबकि, एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. यह हादसा जिले के बारसोई प्रखंड अंतर्गत कचना थाना क्षेत्र के जकलबाड़ी में हुआ है.
जानकारी के अनुसार, बहानगर गांव में शादी का कार्यक्रम चल रहा था. जनरेटर के लिए तेल खत्म होने पर बहानगर निवासी शिवा टुडू, पश्चिम बंगाल के कालियागंज थाना क्षेत्र निवासी रेंटा टुडू और बहानगर निवासी लकी टुडू एक ही बाइक से तेल लेने निकले थे. मगर, जकलबाड़ी के समीप तेज रफ्तार के कारण बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई. हादसे में शिवा टुडू और रेंटा टुडू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. जबकि, लकी टुडू गंभीर रूप से घायल हो गए.
स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अनुमंडलीय अस्पताल बारसोई ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सिर में गंभीर चोट होने के कारण बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कटिहार रेफर कर दिया. सूचना पर कचना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. थानाध्यक्ष आनंद कुमार ने बताया कि दुर्घटना तेज रफ्तार के कारण हुई. घटना के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार