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कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल: गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के पास मजदूर को ताक-झांक करते पकड़ा

कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में उस दौरान बवाल मच गया, जब एक मजदूर को गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में ताक-झांक करते हुए पकड़ा गया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 02:06 PM IST
कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल: गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के पास मजदूर को ताक-झांक करते पकड़ा
Image Credit: कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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