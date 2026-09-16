/कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल: गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के पास मजदूर को ताक-झांक करते पकड़ा

छात्र-छात्राओं का आक्रोश नहीं हुआ कम

मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी छात्र-छात्राओं का आक्रोश कम नहीं हुआ. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कॉलेज परिसर में जुट गए और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. छात्रों का कहना था कि गर्ल्स हॉस्टल, खासकर बाथरूम जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास बाहरी लोगों की आवाजाही पर सख्त निगरानी होनी चाहिए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ कॉलेज से जुड़ी अन्य सुविधाओं और समस्याओं को भी प्रशासन के सामने रखा.