/कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में बवाल: गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के पास मजदूर को ताक-झांक करते पकड़ा

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कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं का गुस्सा उस वक्त फूट पड़ा, जब हॉस्टल के बाथरूम के पास एक बाहरी व्यक्ति के संदिग्ध रूप से मौजूद होने और छात्राओं की ओर ताक-झांक करने का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि कॉलेज में निर्माण कार्य में लगा एक मजदूर गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम के पास खड़ा था. इसी दौरान कुछ छात्राओं की नजर उस पर पड़ी. छात्राओं ने तत्काल कॉलेज प्रशासन को इसकी जानकारी दी.
छात्र-छात्राओं का आक्रोश नहीं हुआ कम
मामले की गंभीरता को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मजदूर को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया. हालांकि, आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी छात्र-छात्राओं का आक्रोश कम नहीं हुआ. बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं कॉलेज परिसर में जुट गए और हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. छात्रों का कहना था कि गर्ल्स हॉस्टल, खासकर बाथरूम जैसे संवेदनशील स्थानों के आसपास बाहरी लोगों की आवाजाही पर सख्त निगरानी होनी चाहिए. उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के साथ-साथ कॉलेज से जुड़ी अन्य सुविधाओं और समस्याओं को भी प्रशासन के सामने रखा.
निगरानी को लेकर खड़े हुए गंभीर सवाल
हंगामे की सूचना मिलते ही कॉलेज की प्राचार्य डॉ. रंजना कुमारी और शिक्षक मौके पर पहुंचे. उन्होंने छात्र-छात्राओं से बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिया. कॉलेज प्रशासन के आश्वासन के बाद छात्र-छात्राओं का आक्रोश शांत हुआ. फिलहाल, घटना ने गर्ल्स हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था और निर्माण कार्य में लगे बाहरी कर्मियों की निगरानी को लेकर कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं. छात्र-छात्राओं की मांग है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो, इसके लिए हॉस्टल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया जाए.
रिपोर्ट: रंजन कुमार