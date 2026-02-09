Katihar News: वर्षों से मनिहारी गंगा घाट पर रहे विश्वनाथ अघोरी बाबा की पिटाई से मौत, साधुओं की सुरक्षा पर सवाल

Katihar News: कटियार में मनिहारी गंगा घाट पर सालों से रह रहे विश्वनाथ अघोरी बाबा की मौत हो गई. बाबा तारापीठ के रहने वाले बताए जा रहे हैं. बाबा की मौत से पूरे मनिहारी क्षेत्र में आक्रोश का माहौल बना हुआ है. वे बीते कई वर्षों से मनिहारी गंगा घाट पर ही रह रहे थे. स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार (7 फरवरी) की शाम मनिहारी नगर पंचायत के निवासी सुधीर मिस्त्री और उनके साथ मौजूद एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बाबा के साथ मारपीट की था.

मारपीट की घटना के बाद बाबा की हालत गंभीर हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. उन्हें ज्यादा चोटें लगी थीं, जिसके कारण रविवार देर उन्होंने दम तोड़ दिया. मामले में सबसे गंभीर बात तो ये है कि किसी तरह की लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिसे लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

स्थानीय लोगों से पूछताछ

इधर, घटना की सूचना मिलते ही मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार, थानाध्यक्ष पंकज आनंद, पुलिस निरीक्षक पप्पू कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने गंगा घाट पर मौजूद स्थानीय लोगों से जानकारी ली. स्थानीय नागरिकों करण मानश, डब्ल्यू मल्लिक, गोपाल पासवान, कन्हाई पासवान सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है.

मामले की जांच जारी

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह साधुओं और असहाय लोगों की सुरक्षा पर बड़ा सवाल बन सकता है. वहीं, इस पूरे मामले पर मनिहारी एसडीपीओ विनोद कुमार ने बताया कि विश्वनाथ अघोरी बाबा की मौत हुई है, मामले की जांच की जा रही है. स्थानीय लोगों से जानकारी ली गई है. बाबा के परिजनों को सूचना दे दी गई है, वे तारापीठ से आ रहे हैं. जिन लोगों का नाम सामने आया है, उनकी भूमिका की जांच कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: रंजन कुमार