Katihar News: 30 पिस्टल... कई बैरल, 1 बाइक और मोबाइल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर कार्रवाई
Katihar News: 30 पिस्टल... कई बैरल, 1 बाइक और मोबाइल के साथ हथियार तस्कर गिरफ्तार, गुप्त सूचना पर कार्रवाई

Katihar News: बिहार के कटिहार में पोठिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अंतरजिला हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया. आरोपियों के पास से 30 अर्द्धनिर्मित पिस्टल बॉडी, 30 बैरल, एक मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद हुए. पुलिस आगे की जांच कर रही है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 08, 2025, 06:45 PM IST

Katihar News: बिहार के कटिहार में अंतर जिला हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार की भी बरामदगी हुई है. मिली जानकारी के अनुसार, पोठिया थाना पुलिस द्वारा भारी मात्रा में हथियार सहित अंतर्जिला हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है. पुलिस ने अंतरजिला हथियार तस्करी में शामिल दो अपराधियों को धर दबोचा. गिरफ्तार अपराधकर्मी के पास से अर्द्धनिर्मित लोहे का पिस्टल-30 पीस, अर्द्धनिर्मित लोहे का बैरल-30 पीस, 01 मोटरसाईकिल और 01 मोबाईल बरामद गए हैं.

पुलिस कप्तान शिखर चौधरी का प्रेस कांफ्रेंस
इस कार्रवाई को लेकर पुलिस कप्तान शिखर चौधरी ने प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया कि कटिहार के पोठिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अंतरजिला हथियार तस्करी में शामिल दो अपराधियों को धर दबोचा. इनके पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद हुए.

शिखर चौधरी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पोठिया थानाध्यक्ष को सूचना मिली थी कि फलका से कुर्सेला की ओर हथियारों का बड़ा खेप ले जाया जा रहा है. थाना अध्यक्ष अपने दलबल के साथ गुदरी स्थान के पास जांच के दौरान दो मोटरसाइकिल सवार पुलिस को देखकर भागने लगे. पीछा कर दो अभियुक्त मो० मुन्ना और मो० हुमायूं को गिरफ्तार कर लिया है.

एसपी शिखर चौधरी ने बताया कि अपराधी के पास से अर्द्धनिर्मित पिस्टल बॉडी – 30 पीस, अर्द्धनिर्मित बैरल–30 पीस, मोटरसाइकिल – 01, मोबाइल – 01 बरामद किया गया है. एसपी ने बताया कि दोनों आरोपी अवैध हथियारों की खरीद-बिक्री में सक्रिय थे. पूछताछ के बाद और कई खुलासे होने की उम्मीद है.

इनपुट- रंजन कुमार

