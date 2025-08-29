Katihar News: कटिहार के रिहायशी इलाके में घुसा भेड़िया, आधा दर्जन लोग जख्मी
Katihar News: कटिहार के रिहायशी इलाके में घुसा भेड़िया, आधा दर्जन लोग जख्मी

Katihar News: कटिहार के रानी घाट में देर रात भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई. हमले में बुजुर्ग महिला समेत आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए. स्थानीय लोग वन विभाग से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:55 PM IST

कटिहार में भेड़िया का आतंक
कटिहार में भेड़िया का आतंक

Katihar News: बिहार के कटिहार जिले में भेड़िए के हमले से हड़कंप मच गया है. कटिहार नगर निगम क्षेत्र के गौशाला ग्राम सभा अंतर्गत रानी घाट (वार्ड नंबर 40) में एक भेड़िए ने देर रात अंधेरे का फायदा उठाकर स्थानीय निवासियों पर हमला बोल दिया. इस हमले में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें महिलाएं, पुरुष और एक बुजुर्ग महिला शामिल हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब लोगों ने भेड़िए को भगाने का प्रयास किया तो उसने और भी आक्रामक रूप धारण कर लिया और कई लोगों को अपने पंजों और दांतों से घायल कर दिया. नगर निगम कर्मी योगेंद्र कुमार ने बताया कि यह हमला देर रात हुआ, जब लोग अपने घरों में थे. भेड़िए ने पहले एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाया और उसके बाद शोर सुनकर बाहर निकले अन्य लोगों पर भी हमला कर दिया.

इलाके में इस हमले के बाद दहशत का माहौल है. लोगों का कहना है कि यह कोई पहला हमला नहीं है, भेड़िया पहले भी कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है. इससे पूरे मोहल्ले में डर और असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है. स्थानीय निवासी वन विभाग और नगर निगम से अपील कर रहे हैं कि वे तत्काल प्रभाव से इस जानलेवा जानवर को पकड़ने के लिए कार्रवाई करें और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करें.

हालांकि, अब तक वन विभाग या किसी अन्य सरकारी अधिकारी की ओर से कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई सामने नहीं आई है. स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि उन्होंने अब तक वन विभाग से सीधे संपर्क नहीं किया है, लेकिन हालात को देखते हुए अब वे जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने की योजना बना रहे हैं.

कटिहार जैसे शहरी क्षेत्र में जंगली जानवर का इस तरह हमला करना न केवल चिंता का विषय है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता पर भी सवाल खड़े करता है. यदि जल्द ही प्रभावी कदम नहीं उठाए गए, तो यह भेड़िया फिर से किसी और को निशाना बना सकता है. अब इलाके की सुरक्षा और वन विभाग की तत्परता पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं.

इनपुट- रंजन कुमार

इनपुट- रंजन कुमार

 

