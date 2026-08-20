/बिहार-बंगाल बॉर्डर पर खूनी वारदात, एक महिला का कत्ल, दूसरी गंभीर, अलर्ट पर 2 राज्यों की पुलिस

बिहार के कटिहार जिले में पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे इलाके में दो महिलाओं के साथ हुई बर्बर वारदात ने दोनों राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है. अमदाबाद थाना क्षेत्र के बहरसाल दियारा में पश्चिम बंगाल के मालदा जिले की रहने वाली दो महिलाओं पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया. हमले में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी गंभीर रूप से घायल है और पश्चिम बंगाल के मालदा में उसका इलाज चल रहा है. घटना को लेकर दुष्कर्म की आशंका भी जताई जा रही है. हालांकि, पुलिस ने फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घायल महिला के बयान के बाद ही इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.