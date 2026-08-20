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बिहार-बंगाल बॉर्डर पर खूनी वारदात, एक महिला का कत्ल, दूसरी गंभीर, अलर्ट पर 2 राज्यों की पुलिस

Katihar News: बिहार-बंगाल सीमा पर खौफनाक वारदात सामने आई है. यहां पर दो महिलाओं पर बर्बर हमला किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई. दूसरी की हालत गंभीर है. इस घटना ने दो राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 08:58 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:58 PM IST
बिहार-बंगाल बॉर्डर पर खूनी वारदात, एक महिला का कत्ल, दूसरी गंभीर, अलर्ट पर 2 राज्यों की पुलिस
Image Credit: एक वारदात ने दो राज्यों की पुलिस को किया अलर्ट (Z News)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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