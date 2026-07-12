Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH katihar
  • /कटिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा: KYC के नाम पर महिलाओं से 4 लाख 84 हजार 912 रुपए की ठगी, आरोपी फरार

कटिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा: KYC के नाम पर महिलाओं से 4 लाख 84 हजार 912 रुपए की ठगी, आरोपी फरार

Katihar News: केवाईसी और नो-ड्यूज कराने के नाम पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से करीब 4 लाख 84 हजार 912 रुपये लेकर बैंक में जमा नहीं किए गए. मामला मनिहारी थाना क्षेत्र के नीमा पंचायत का है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 12, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 06:03 PM IST
कटिहार में बड़ा फर्जीवाड़ा: KYC के नाम पर महिलाओं से 4 लाख 84 हजार 912 रुपए की ठगी, आरोपी फरार
Image Credit: (Z News) KYC के नाम पर कटिहार में महिलाओं से 4.84 लाख रुपए की ठगीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नशे में धुत थार चालक ने पुलिसकर्मी को कुचलने का किया प्रयास, आरोपी गिरफ्तार
patna news59 min ago
2
Khunti news1 hr ago
3
Jharkhand SIR1 hr ago
4
Ranchi News1 hr ago
5
Bhagalpur News2 hrs ago