न पुलिस का खौफ, न कानून का डर... बस कैमरे के सामने टशन इनका मकसद, तजमुल और कलाम को अब कानून सिखाएगा सबक

Bihar News: कटिहार में हाथों में लोहे की रॉड और पिस्टल का गुमान है, लगता है इन लड़कों को अपनी जान से ज्यादा रील की शान है. ताजा मामला मनसाही प्रखंड के कौआबारी इलाके का है. यहां दो युवक सरेआम हाथों में पिस्टल और लोहे की रॉड लेकर अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं.
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Katihar News: बिहार के कटिहार में इन दिनों युवाओं के सिर पर एक अजीब सा नशा सवार है. ये नशा है- हथियार वाली रील और कानून से खिलवाड़ का. वहीं, शौक पालना बुरा नहीं, लेकिन जब शौक गुनाह की सरहद पार कर जाए, तो उसे मर्दानगी नहीं, बेवकूफी कहते हैं.
हाथों में लोहे की रॉड और पिस्टल का गुमान है, लगता है इन लड़कों को अपनी जान से ज्यादा रील की शान है. रीलबाज युवक यह भूल गए शायद कि जब कानून की लाठी चलती है, तो बड़े-बड़ों की हेकड़ी थाने की चौखट पर निकलती है.
ताजा मामला मनसाही प्रखंड के कौआबारी इलाके का है. यहां दो युवक सरेआम हाथों में पिस्टल और लोहे की रॉड लेकर अपनी दबंगई का प्रदर्शन कर रहे हैं. न पुलिस का खौफ, न कानून का डर... बस कैमरे के सामने टशन दिखाना ही इनका मकसद है.
इन 'सोशल मीडिया के सूरमाओं' की पहचान भी सामने आ चुकी है. पहला मो. तजमुल, उम्र 23 वर्ष, पिता- मो. शकील, दूसरा मो. कलाम , उम्र 21 वर्ष, पिता- मो. नकीर का है. ये दोनों ग्राम छोटी बथना, वार्ड नंबर 8, थाना मनसाही, जिला कटिहार के निवासी बताए जा रहे हैं.
सवाल यह है कि क्या रील बनाने के लिए सरेआम हथियार लहराना अब आम बात हो गई है? आखिर इन युवाओं में प्रशासन का रत्ती भर भी डर क्यों नहीं है ? क्या पुलिस इन वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर इन रीलबाजों को इनकी सही जगह यानी सलाखों के पीछे पहुंचाएगी?
याद रखिएगा, रील पर मिले लाइक्स और कमेंट्स जेल की रोटी से बेहतर नहीं होते. अब देखना यह है कि कटिहार पुलिस इन 'पिस्तौल वाले रीलबाजों' की गर्मी कैसे शांत करती है.
रिपोर्ट: रंजन कुमार
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