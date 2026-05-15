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मशहूर यूट्यूबर अमित पंडित का एक्सीडेंट, NH-31 पर ट्रैक्टर से हुई जोरदार भिड़ंत

Katihar Accident News: कोढ़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिवानगी चौक पर हुए एक सड़क हादसे में यूट्यूबर अमित पंडित और उनके सहयोगी संजय यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए. स्थानीय चिकित्सा केंद्र में शुरुआती इलाज के बाद चिकित्सा पदाधिकारी ने दोनों को पूर्णिया रेफर कर दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 15, 2026, 06:27 AM IST

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दिवानगी चौक पर ट्रैक्टर में जा घुसी कार, यूट्यूबर अमित पंडित घायल
दिवानगी चौक पर ट्रैक्टर में जा घुसी कार, यूट्यूबर अमित पंडित घायल

Katihar News: कटिहार जिला के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर दिवानगी चौक के पास यूट्यूबर इंजीनियर अमित पंडित का भीषण सड़क हादसा हो गया. इस हादसे में यूट्यूबर  गंभीर रुप से घायल हो गया. साथ ही उनका एक दोस्त भी घायल हो गया है. दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने प्राथमिक चिकित्सा के लिए कोढ़ा अनुमंडल पीएसी ले गए, जहां से यूट्यूब पर अमित पंडित को प्राथमिक उपचार के बाद विशेष जांच के लिए हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया. वहीं, उनके साथ चल रहे अन्य युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है.

यूट्यूबर इंजीनियर अमित पंडित कटिहार जिला के समेली प्रखंड निवासी हैं. यूट्यूबर अमित पंडित की कार गुरुवार की रात ट्रैक्टर से टकरा गई, जिसमें वह घायल हो गए. उनके साथ चल रहे एक अन्य युवक कुर्सेला मैहर टोला निवासी संजय यादव गंभीर रूप से घायल हो गए. अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी ने हायर सेंटर पूर्णिया रेफर कर दिया गया.

बता दें कि घायल की हालत चिंताजन बनी हुई है. प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार, तेज कार ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई, जिससे यह भीषण हादसा हुआ है. वहीं, कोढ़ा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

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रिपोर्ट: रंजन कुमार

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