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सीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी विंडो से नीचे गिरा 9 महीने का बच्चाः चीखता रहा पिता, गिड़गिड़ाती रही मां, यात्रियों ने नहीं खींचने दी चेन

सीमांचल एक्सप्रेस के एस-1 कोच की बर्थ संख्या 61 और 64 पर सफर करने वाले पति-पत्नी का 9 महीना का बच्चा इमरजेंसी विंडो से नीचे गिर गया. 23 घंटे बाद उसका शव मिला. बेगूसराय में एक शादीशुदा युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 13, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Sep 13, 2026, 10:46 AM IST
सीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी विंडो से नीचे गिरा 9 महीने का बच्चाः चीखता रहा पिता, गिड़गिड़ाती रही मां, यात्रियों ने नहीं खींचने दी चेन
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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