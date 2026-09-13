/सीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी विंडो से नीचे गिरा 9 महीने का बच्चाः चीखता रहा पिता, गिड़गिड़ाती रही मां, यात्रियों ने नहीं खींचने दी चेन

दिल्ली के आनंद विहार से बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस से एक 9 साल का बच्चा नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया. 23 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का छत-विछत शव बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक, खगड़िया जिले के रहने वाले मोहन कुमार अपनी पत्नी काजल और 9 महीने के बच्चे के साथ सीमांचल एक्सप्रेस के एस-1 कोच से सफर कर रहे थे. प्रयागराज के पास बच्चा इमरजेंसी विंडो से नीचे ट्रैक पर गिर गया. घटना के वक्त पति-पत्नी दोनों सो रहे थे. रात करीब 4:17 बजे मोहन ने जब देखा कि बच्चा सीट पर नहीं है और आपातकालीन खिड़की खुली है, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. पति-पत्नी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करनी चाही, लेकिन अन्य यात्रियों ने जंगल का हवाला देकर ऐसा नहीं करने दिया. हादसे के 23 घंटे बाद मासूम का शव फैजुल्लापुर स्टेशन के पास मिला.