/सीमांचल एक्सप्रेस की इमरजेंसी विंडो से नीचे गिरा 9 महीने का बच्चाः चीखता रहा पिता, गिड़गिड़ाती रही मां, यात्रियों ने नहीं खींचने दी चेन

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दिल्ली के आनंद विहार से बिहार जा रही सीमांचल एक्सप्रेस से एक 9 साल का बच्चा नीचे रेलवे ट्रैक पर गिर गया. 23 घंटे की तलाश के बाद बच्चे का छत-विछत शव बरामद हुआ है. जानकारी के मुताबिक, खगड़िया जिले के रहने वाले मोहन कुमार अपनी पत्नी काजल और 9 महीने के बच्चे के साथ सीमांचल एक्सप्रेस के एस-1 कोच से सफर कर रहे थे. प्रयागराज के पास बच्चा इमरजेंसी विंडो से नीचे ट्रैक पर गिर गया. घटना के वक्त पति-पत्नी दोनों सो रहे थे. रात करीब 4:17 बजे मोहन ने जब देखा कि बच्चा सीट पर नहीं है और आपातकालीन खिड़की खुली है, तो उन्हें अनहोनी की आशंका हुई. पति-पत्नी ने चेन खींचकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करनी चाही, लेकिन अन्य यात्रियों ने जंगल का हवाला देकर ऐसा नहीं करने दिया. हादसे के 23 घंटे बाद मासूम का शव फैजुल्लापुर स्टेशन के पास मिला.
बच्चे के जन्म के बाद बिहार जा रहे थे पति-पत्नी
बच्चे का छत-विछत शव फैजुल्लापुर स्टेशन के पास ट्रैक किनारे झाड़ियों में मिला. इस घटना को फतेहपुर जीआरपी एसओ विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे की तलाश में अभियान चलाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह मृत मिला. उन्होंने कहा कि पति-पत्नी की सूचना पर जीआरपी और जीआरपीएफ की टीमों ने मिलकर रातभर सर्च अभियान चलाया. शनिवार (12 सितंबर) को रेलवे पुलिस के साथ सिविल पुलिस को भी जानकारी दी गई और उनकी मदद ली गई. घटना के करीब 23 घंटे बाद बच्चे का शव बरामद हुआ. पीड़ित मां-बाप ने बताया कि बच्चे के जन्म के बाद वह पहली बार बिहार जा रहे थे, लेकिन रास्ते में यह दुखद हादसा हो गया. अब उन्होंने वापस दिल्ली लौटने की बात कही.
बेगूसराय में ट्रेन की चपेट में आया शादीशुदा युवक
उधर, बेगूसराय में प्रेम-प्रसंग में कथित तौर पर असफल होने के बाद एक शादीशुदा युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी. बताया जा रहा है कि युवक पिछले करीब चार वर्षों से एक युवती से प्रेम करता था. परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार को युवती ने युवक को शादी की बात करने के लिए अपने घर बुलाया था, लेकिन लड़की के परिजनों ने शादी से इनकार कर दिया. इससे युवक काफी आहत हो गया था. कुछ ही देर बाद रेलवे ट्रैक के पास उसकी मौत हो गई. घटना लाखो थाना क्षेत्र के रमजानपुर रेलवे गुमटी के पास की बताई जा रही है. मृतक की पहचान लाखो थाना क्षेत्र के कोटिया धबौली गांव निवासी मोहम्मद मतीम के बेटे मोहम्मद शमी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, मोहम्मद शमी शादीशुदा था और उसका एक बच्चा भी है.