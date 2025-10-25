‘घुसपैठियों को बचाने की यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी’, खगड़िया रैली में अमित शाह ने विपक्ष पर साधा निशाना

बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को खगड़िया पहुंचे. यहां एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस और महागठबंधन पर जमकर हमला बोला. उन्होंने राहुल गांधी की यात्राओं को निशाना बनाते हुए कहा कि वे अब “घुसपैठियों को बचाने की यात्रा” निकाल रहे हैं, लेकिन देश की जनता सब जानती है.

घुसपैठियों की रक्षा नहीं कर पाएंगे राहुल गांधी: अमित शाह

राहुल गांधी की अगस्त में हुई "वोट अधिकार यात्रा" का जिक्र करते हुए अमित शाह ने कहा, “राहुल गांधी अब ‘घुसपैठियों को बचाओ यात्रा’ निकाल रहे हैं. लेकिन न तो वो घुसपैठियों की रक्षा कर पाएंगे, न ही देश की सुरक्षा से समझौता करने वालों को जनता माफ करेगी.” उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती रही है, जबकि मोदी सरकार देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करती.

20 साल में अपराध दर में आई कमी: अमित शाह

अमित शाह ने बिहार में एनडीए सरकार के 20 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. उन्होंने कहा, “2005 से अब तक हत्या जैसे गंभीर अपराधों में 20 प्रतिशत की कमी आई है. पहले लोग शाम को घर से निकलने से डरते थे, अब कानून का राज कायम है.” उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा, “जिनके राज में लूट और अपहरण चरम पर था, आज वही अपराध पर ज्ञान दे रहे हैं. यह तो वही बात हुई- ‘सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली.’”

जंगलराज या विकासराज, जनता तय करेगी: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक या मुख्यमंत्री चुनने का नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि बिहार में फिर से ‘जंगलराज’ लौटेगा या ‘विकासराज’ कायम रहेगा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयां छुई हैं. “महागठबंधन” को उन्होंने “लठबंधन” कहते हुए आरोप लगाया कि इन दलों का रिकॉर्ड भ्रष्टाचार और परिवारवाद से भरा है.

मोदी और नीतीश ही ला सकते हैं विकास: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिन पर अब तक एक पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है. उन्होंने कहा, “बिहार को आगे बढ़ाना है तो स्थिर और ईमानदार सरकार की जरूरत है, और वह केवल एनडीए दे सकता है. विपक्ष के पास न नीति है, न नीयत.”

