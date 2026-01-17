सुल्तानगंज–अगुवानी घाट पुल को लेकर बड़ा अपडेट, IIT रूड़की एक हफ्ते में फाइनल करेगा डिजाइन

Sultanganj-Aguwani Ghat Bridge Construction Update: पटना और भागलपुर के बीच कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले सुल्तानगंज–अगुवानी घाट गंगा पुल परियोजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने शनिवार को एक हाई-लेवल मीटिंग की, जिसमें इस महत्वपूर्ण पुल के अधूरे कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने का खाका तैयार किया गया.

पटना में हुई इस बैठक में सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट कर दिया कि अब इस प्रोजेक्ट में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बैठक में सबसे महत्वपूर्ण फैसला पुल के ब्रिज फाउंडेशन के डिजाइन को लेकर लिया गया. सचिव ने निर्देश दिया कि आईआईटी रूड़की (IIT Roorkee) के विशेषज्ञों से एक सप्ताह के भीतर डिजाइन की जांच करा ली जाए. डिजाइन क्लियर होते ही फाउंडेशन का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा. विशेष रूप से पिलर संख्या 9 से पिलर संख्या 12 के बीच के फाउंडेशन कार्य को प्राथमिकता दी गई है.

बैठक के दौरान सचिव ने संवेदक को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि निर्माण की क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव द्वारा 13 दिसंबर 2025 को किए गए निरीक्षण के दौरान जो निर्देश दिए गए थे, उनका पालन हर हाल में होना चाहिए. प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए मजदूरों और मशीनों जैसे संसाधनों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया गया. विभाग अब हर सप्ताह इस प्रोजेक्ट की प्रगति की निगरानी करेगा ताकि भागलपुर और खगड़िया जिलों को जोड़ने वाले इस सपने को जल्द धरातल पर उतारा जा सके.

सुल्तानगंज–अगुवानी घाट पुल केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि बिहार के विकास की जीवनरेखा है. इस पुल से जुड़े एप्रोच रोड की कुल लंबाई 20.30 किलोमीटर है, जिसके निर्माण में अच्छी प्रगति देखी गई है. यह पुल भागलपुर और खगड़िया जिलों के बीच की दूरी को कम करेगा, जिससे न केवल आम लोगों का आवागमन सुगम होगा, बल्कि व्यापारिक गतिविधियों को भी नई मजबूती मिलेगी. सचिव ने भरोसा दिलाया कि 16 जनवरी 2026 तक की प्रगति रिपोर्ट के आधार पर काम सही दिशा में है और इसे और गति दी जा रही है.